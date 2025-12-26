El escenario del colapso de Ucrania no es absolutamente teórico, pero se desconoce hasta qué punto es realista, señaló el vicecanciller del país euroasiático, Serguéi Riabkov, añadiendo que a Rusia le gustaría ver a Ucrania como «un país amistoso»

Establecer plazos artificiales no ayudará a alcanzar un acuerdo de paz, asegura Rusia. (Foto: PL)

El plan para resolver el conflicto en Ucrania difundido la víspera difiere radicalmente de lo que Rusia está elaborando en contactos con Estados Unidos, denunció este viernes el vicecanciller del país euroasiático, Serguéi Riabkov.

«Vimos que aparecieron en los medios ucranianos referencias a un plan que consta de 20 puntos; sabemos que ese plan difiere radicalmente de los 27 puntos en que hemos estado trabajando en las últimas semanas, desde principios de diciembre, en contactos con la parte estadounidense», señaló Riabkov durante el programa 60 minutos de la cadena rusa Rossiya 1.

El vicecanciller ruso destacó que «de nuestro trabajo y de la voluntad política de la otra parte dependerá si podemos dar el impulso final y alcanzar un acuerdo».

Según el diplomático, Kiev y la Unión Europea (UE) redoblaron sus esfuerzos para torpedear el acuerdo a medida que se acerca una solución.

«Por nuestra parte, estamos totalmente dispuestos (a alcanzar una solución pacífica) y esperamos que la otra parte adopte el mismo enfoque», agregó. Además, subrayó que establecer plazos artificiales no ayudará a alcanzar un acuerdo de paz.

El escenario del colapso de Ucrania no es absolutamente teórico, pero se desconoce hasta qué punto es realista, señaló el diplomático, añadiendo que a Rusia le gustaría ver a Ucrania como «un país amistoso». Asimismo, instó a países occidentales a pensar no en cuándo podría estallar una gran guerra, sino en qué hay que hacer para evitarla.

En este contexto, el vicecanciller ruso recordó que el riesgo de un conflicto nuclear «no está completamente eliminado» y llamó a Estados Unidos a actuar con la máxima responsabilidad en sus relaciones con Rusia.

Según un proyecto de plan de paz presentado el miércoles por el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, y difundido por varios medios, Ucrania no quiere retirar sus tropas de las regiones rusas, pero propone a Rusia replegar sus fuerzas de las provincias ucranianas de Dniepropetrovsk, Nikoláev, Sumi y Járkov.

También las autoridades ucranianas aceptarían la creación de una zona económica libre en el Donbás, propuesta por Estados Unidos, pero solo mediante un referéndum.

Al mismo tiempo, según medios, el documento, que consta de 20 puntos, no incluye disposiciones sobre el reconocimiento de Crimea ni del Donbás como territorios rusos, ni tampoco un compromiso de Kiev de no adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque prevé que Ucrania siga siendo un país sin armas nucleares.

Además, el proyecto de acuerdo difundido estipula la celebración de elecciones en Ucrania sin especificar fecha concreta.

La Administración estadounidense anunció previamente el desarrollo de un plan para un acuerdo sobre Ucrania. El Kremlin declaró que Rusia sigue abierta a las negociaciones y comprometida con las conversaciones de Anchorage.