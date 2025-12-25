Sancti Spíritus clasifica a los play off, pese a juego confiscado

Pese al revés, se hizo oficial en esta jornada la clasificación de siete de los ocho equipos que avanzarán a los play off, entre los que se incluyen los Gallos

Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray

Pese a ganar en el terreno dos carreras por cero, los Gallos espirituanos no pudieron acompañar la clasificación a la siguiente fase de la de la Serie Nacional de Béisbol con un triunfo, pues el juego de este jueves ante los Huracanes de Mayabeque fue confiscado por la utilización de un jugador impropio.

La dirección de los yayaberos pifió al emplear a Yean Carlos González, no elegible para el desafío, lo que arruinó la soberbia actuación de un trío de lanzadores encabezado por Carlos Michel Benavides, que tiró seis episodios sin libertades, una labor complementada por Yankiel Mauris y Reicher Gómez, mientras Daniel Froilán Fernández sacaba otra pelota fuera del terreno.

Pese al revés, se hizo oficial en esta jornada la clasificación de siete de los ocho equipos que avanzarán a los play off, entre los que se incluyen los Gallos, ocupantes del séptimo escaño de una tabla de posiciones a la que solo le resta por definir el octavo puesto.

Los espirituanos atesoran balance de 41 triunfos y 33 reveses, que los ubica a ocho partidos del líder, Las Tunas, mientras saca ventaja de dos rayas y media sobre Pinar del Río, dueño en este momento del escaño todavía en disputa para la siguiente etapa del clásico cubano de pelota.

Reprogramación de juegos en la 64 SNB

Los organizadores de la 64 Serie Nacional de Béisbol anunciaron este jueves la reprogramación de juegos pendientes de la fase regular.

Lo diseñado, sujeto a reajustes según los desenlaces del «día a día», termina el próximo 29 de diciembre, de acuerdo con el reporte del sitio digital Jit.

En consecuencia, este viernes se disputarán los duelos Pinar del Río-Industriales, Cienfuegos-Matanzas y Granma-Santiago de Cuba.

Además, durante sábado y domingo se repetirán los enfrentamientos Pinar del Río-Industriales y Cienfuegos-Matanzas, y chocarán igualmente Ciego de Ávila-Villa Clara, siempre en terrenos de los primeros.

De existir problema con los aseguramientos en sedes programadas, los juegos se trasladarían para el territorio de los equipos visitadores.

Hasta el momento existen siete conjuntos clasificados para la fase de postemporada: el monarca exponente Las Tunas, Matanzas, Holguín, Mayabeque, Industriales, Artemisa y Sancti Spíritus. Aún resta el octavo agraciado.

El poderoso conjunto de Las Tunas aseguró no solo la cima de la etapa regular, sino también el primero de los dos boletos directos para la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.