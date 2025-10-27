Sancti Spíritus: Consejo de Defensa adopta medidas para la fase de alerta ciclónica (+fotos y post)

Entre ellas se encuentra la suspensión del proceso docente desde la mañana del martes, incluidos los círculos infantiles

En la reunión se insistió en la protección a las personas en primer lugar, sus bienes y los recursos del Estado. (Fotos: Yoanna Herrera/Escambray)

Desde que se decretó la fase de alerta ciclónica para la provincia de Sancti Spíritus, el Consejo de Defensa Provincial puntualiza las principales medidas que se implementan en todos los municipios del territorio.

Encabezado por Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa en el territorio, y su vicepresidente, Alexis Lorente Jiménez, se insistió en la protección a las personas en primer lugar, sus bienes y los recursos del Estado.

Prepararnos con todas las medidas y tener la visión de qué más podemos hacer fue la indicación de Pérez Martín al referirse a la responsabilidad de estos consejos en cada comunidad.

Entre las principales medidas adoptadas para esta fase se encuentran la suspensión del proceso docente desde la mañana del martes, incluidos los círculos infantiles; en tanto los estudiantes de los centros internos ya se encuentran de pase. La tradicional peregrinación con flores para Camilo, que se realiza cada año en homenaje al Señor de la Vanguardia, no se realizará con carácter masivo como es habitual.

Por otra parte, se suspenden todas las actividades recreativas, fiestas comunitarias y eventos, como las parrandas de Guayos, en tanto se limitan la movilidad de las personas y el transporte.

📡 El CDP de #SanctiSpíritusEnMarcha , en coordinación con sus estructuras municipales, sostuvo por videoconferencia para precisar las acciones en cada territorio ante la Fase de Alerta decretada por la @CubaCivil ante el evento meteorológico #HuracánMelissa . pic.twitter.com/8WO7HClcNl — Deivy Pérez Martín (@DeivyPrezMartn1) October 27, 2025

Lorente Jiménez hizo un llamado a proteger las embarcaciones estatales y particulares, así como a trasladar a los animales hacia lugares seguros.

Otras de las medidas para la fase de alerta ciclónica, en el sector de la Salud, es el traslado a las embarazadas que se encuentren a término y la atención a niños enfermos, a los menores de un año y a los pacientes que requieren hemodiálisis.

En el territorio se mantienen, asimismo, las labores de producción y servicios indispensables a la población.

La información oportuna y por diversas vías a toda la población fue otra de las orientaciones del Consejo de Defensa Provincial, donde se insistió en que las próximas 24 horas serán cruciales para puntualizar todas las medidas y evitar posibles riesgos.