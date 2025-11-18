Sancti Spíritus: Educación aboga por la transformación digital

Desde la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus se han trazado diversos planes de preparación y superación tanto para directivos como para metodólogos y profesores

Los docentes podrán utilizar este tipo de herramienta para garantizar el dinamismo del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Foto: Facebook)

La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones ha obligado a las instituciones educativas de Cuba a reinventarse para aprovechar mejor todas las ventajas y potencialidades que ofrecen en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por esta razón, hace ya varios años los especialistas de la Dirección General de Educación (DGE) en Sancti Spíritus comenzaron a trabajar para trasladar toda la información disponible hacia los soportes digitales y su posterior ubicación en servidores y plataformas en línea a la que el personal docente y los estudiantes tienen acceso.

“Ahora mismo, y teniendo en cuenta la revolución que ha supuesto la Inteligencia Artificial en materia tecnológica, tenemos como una de las directrices dictadas por nuestro ministerio preparar y garantizar la superación, tanto de directivos como metodólogos y profesores en torno a la Inteligencia Artificial Generativa”, precisó el máster en ciencias Julio César Madrigal, metodólogo de tecnología educativa en la DGE de Sancti Spíritus.

Con este objetivo en mente se conformó una Comisión de Tecnología Educativa que, periódicamente, reúne a todos los metodólogos, quienes reciben allí la preparación necesaria para luego socializarla con los profesores en cada uno de los centros educativos de la provincia.

Estos encuentros, a decir del funcionario de Educación, han tenido gran acogida por parte del personal docente que ya es asiduo a utilizar este tipo de herramientas en la preparación de sus clases y de los materiales utilizados en ellas para garantizar el dinamismo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

“También es importante destacar que contamos ya con más de 100 escuelas conectadas al nodo provincial, ubicado en la DGE. Además, tenemos entre los principales objetivos de cara al próximo año trasladar ese servidor hacia las oficinas centrales de ETECSA, para garantizar así la conectividad permanente en los centros ya conectados, pues en este sentido la situación energética nos golpea muy fuerte”, apuntó el metodólogo de tecnología educativa.