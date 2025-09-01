Aunque el aporte de la cosecha 2024-2025 queda por debajo de lo previsto, el acopio estimado de 1 208 toneladas representa casi 600 más que en la campaña anterior, nivel que sitúa al territorio, junto a Pinar del Río y Villa Clara, entre las mayores productoras del país

Para la nueva cosecha crece el número de productores.

Sancti Spíritus ensarta otra vez la ruta del tabaco y la depresión productiva, esencialmente en la modalidad sol en palo, comienza a dar señales de transformación, visible ya en la campaña por concluir que incrementa los aportes de la hoja y sumó nuevos productores a raíz de los incentivos financieros introducidos, pero la producción representa menos de la mitad del potencial agrícola del territorio.

Aunque el aporte de la cosecha 2024-2025 queda por debajo de lo previsto, el acopio estimado de 1 208 toneladas representa casi 600 toneladas más que en la campaña anterior, nivel que sitúa al territorio, junto a Pinar del Río y Villa Clara, entre las mayores productoras del país.

Isidro Hernández Toledo, director agrícola de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco Sancti Spíritus, declaró a Escambray que hasta las jornadas finales de agosto se reportan acopiadas 878 toneladas y se pretende concluir la extracción de la hoja desde los aposentos para mediados de septiembre.

Hernández Toledo reiteró que existe el tabaco para llegar a las 1 208 toneladas estimadas, el 79 por ciento del plan técnico-económico de 1 526 toneladas. “Las causas fundamentales del incumplimiento están en no llegar al rendimiento agrícola por la siembra tardía realizada en enero, febrero y parte de marzo, sobre todo en el tabaco sol en palo; se plantó desfasado el 34 por ciento de ese programa, lo que no permitió el corte de capadura; también incidió el agotamiento de fuentes de abasto de agua, sobre todo en Taguasco”, precisó.

A favor de la campaña 2024-2025 está la producción de tabaco tapado, destinada a obtener capas para el torcido de exportación, modalidad concentrada principalmente en Cabaiguán, en la que se consigue un acopio de casi 400 toneladas, superior a lo planificado y se inscribe como la mayor producción del territorio desde que se introdujo la tipología, destacó Hernández Toledo.

Esta campaña que está próxima a concluir se distingue por la garantía en tiempo y en cantidades de los recursos que lleva el tabaco y por una mejor calidad de la hoja, “debemos crecer en unas 595 toneladas de tabaco más en relación con la cosecha precedente, que fue la peor de la provincia, pero estamos muy lejos del potencial productivo del territorio”, señaló la propia fuente.

Para la campaña 2025-2026 el territorio planifica sembrar 1 420 hectáreas, 320 de tabaco tapado, el resto en la modalidad sol en palo, en tanto la contratación supera ligeramente la cifra. “Es un plan objetivo, propuesto por la provincia, busca el crecimiento y sostenerlo; además sigue la tendencia de incorporación de productores, principalmente, jóvenes”, destacó la fuente.

La vega en gestación —dijo— transita por la fase inicial de semilleros con un cronograma de siembra enmarcado entre octubre y diciembre, en tanto se anuncian nuevos incentivos financieros: el productor que acopie el tabaco antes del 31 de mayo tendrá un incremento del 30 por ciento en el precio del tabaco, se aumenta el por ciento a aplicar en la divisa de 3 a 3.6, y el productor que logre más de 1.4 toneladas por hectárea de rendimiento agrícola se le incrementa un 10 por ciento en la moneda nacional al precio promedio del tabaco, detalló Hernández Toledo.