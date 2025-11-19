Sancti Spíritus festeja Día de la Cultura Física y el Deporte (+fotos)

La celebración tuvo lugar en el Polideportivo Yayabo, inmueble que ha servido de sede a innumerable certámenes nacionales e internacionales en diferentes disciplinas

Los espirituanos festejaron el Día Día de la Cultura Física y el Deporte con variadas actividades. (Fotos: Maikel Martín/Escambray)

Cada 19 de noviembre se celebra en Cuba el Día de la Cultura Física y el Deporte, pues en esa fecha del año 1961 el deportista mayor, Fidel Castro Ruz, asistió a la clausura de la Primera Plenaria de Corresponsales Voluntarios Deportivos, celebrada en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.

En ese momento, el Comandante en Jefe expresó: “Sin Revolución no se habría podido soñar con desarrollar en nuestro país un gran movimiento deportivo”.

Sancti Spíritus festejó la importante fecha en una de sus emblemáticas instalaciones: el Polideportivo Yayabo, edificación que ha servido de sede a innumerable certámenes nacionales e internacionales en diferentes disciplinas.

El momento fue propicio para entregar reconocimientos a un grupo de técnicos del sector, quienes se destacaron por su labor en el 2025. Fueron estimulados, el profesor de Actividad Física Comunitaria Reinaldo Rafael Pérez García; el entrenador de Deporte Yordany Castellanos Naranjo; el técnico de Recreación Isbel Zulueta Echemendía; la profesora principal de Educación Física Alina Camejo; de Actividad Deportiva Reina Lizama Recio; de Recreación Luis Miguel Álvarez; el activista Rolando Ávila Rodríguez; el trabajador de Mantenimiento Eduardo Nápoles Hernández, y el administrador Vivieti Esponda Valle.

También fueron reconocidos Jorge Félix Abreu Toribio e Isabel Lorenzo Rodríguez, quienes sobresalieron en la unidad de aseguramiento y apoyo del INDER; el proceso de Educación Física; el Programa Educa a tu hijo; el alto rendimiento; el Club Cinturones Negros; las Artes Marciales de Whu-Shu y Taichí, además del Departamento de Recursos Humanos.

Los presentes disfrutaron con las presentaciones de la Danza Folclórica de la Escuela de Música Ernesto Lecuona, el Programa Educa a tu hijo de diferentes Círculos Infantiles del municipio Sancti Spíritus, la Composición Gimnástica del Adulto Mayor, la Gimnasia Musical Aeróbica de la ESBU Ramón Leocadio Bonachea, el Proyecto de Educación Física Saltando con Alegría y una representación de todos los deportes de alto rendimiento que se practican en el territorio.

Presidieron la actividad deportiva recreativa Duniesky Contreras Madrigal, miembro del Buró Municipal del Partido en el municipio Sancti Spíritus; Bárbara Mínguez Amezaga, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; Jailer Rabelo, intendente del gobierno municipal; Laidalí Santana Carrero, directora del Sectorial de Deportes, y Jorge Jesús Morell Valdivia, director de la Dirección Municipal de Deportes, a quien se le entregó un cuadro gigante por la labor desarrollada al frente del organismo en la capital provincial.