Sancti Spíritus: homenaje a los aniristas

El papel de la innovación como herramienta para construir una Cuba más próspera, inclusiva y sostenible devino premisa en el acto nacional de culminación de la jornada de homenaje al innovador cubano, que tuvo lugaren la Unidad Empresarial de Base Combinado Cárnico Sancti Spíritus.

Con la presencia de Dermis Ramírez Torres, miembro del Buró Provincial del Partido, Ricardo García Hernández, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, Lidier Águila Machado, presidente de Buró Nacional de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) y Ana Isa García Farfán, su presidenta en el territorio,entre otros directivos, trascendió la entrega de reconocimientos a los Premios de Mayor Impacto Económico y/o Social 2024, otorgado a quienes contribuyeron a la solución de problemas identificados en los centros y en la planificación de la actividad creadora; además del fortalecimiento de sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Otro momento significativo de la actividad fue la entrega del Sello 8 de Octubre a innovadores que durante más de 15 años han aportado al funcionamiento de la asociación.

El acto nacional por la culminación de la jornada anirista también reconoció de manera oportuna a cinco asociados con una labor extraordinaria. A ellos se les entregó la Réplica del Carné de Innovador del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del presidente de los aniristas cubanos, quien los exhortó a continuar con ese aporte imprescindible en cada lugar de trabajo porque en su sacrificio y persistencia descansan importantes logros de la Revolución.

En el contexto de los festejos se desarrolló también un intercambio entre innovadores y representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, donde se expusieron las principales preocupaciones de la asociación en el territorio y las pautas para llevar hasta los municipios este movimiento que impulsa a diario la economía y los servicios.

Por su desempeño integral, la ANIR de Sancti Spíritus —que cuenta con cerca de 12 300 asociados— le ha ahorrado al país en lo que va de año más de 113 millones de pesos,gracias la aplicación de sus inventivas.