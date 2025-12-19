Sancti Spíritus rinde homenaje a sus educadores

El acto provincial por el Día del Educador tuvo lugar en la escuela primaria Félix Varela Morales, de Taguasco, centro que es ejemplo de las transformaciones continuas que ha experimentado el sector educacional en ese territorio espirituano

El 22 de diciembre de 1961 Cuba se declaró territorio libre de analfabetismo gracias a la valentía y el esfuerzo de miles de jóvenes que hace más de sesenta años se vistieron de maestros y llevaron la luz de la enseñanza hasta el más recóndito rincón del país.

Por ello cada diciembre los cubanos recordamos esa proeza y celebramos la jornada del educador, espacio que busca destacar la labor de los maestros cubanos en la consolidación de nuestra sociedad.

En Sancti Spíritus el acto provincial por el Día del Educador tuvo lugar en la escuela primaria Félix Varela Morales de Taguasco, centro que es ejemplo de las transformaciones continuas que ha experimentado el sector educacional en ese territorio espirituano.

Con motivo de esta celebración fueron entregadas la Distinción Por la Educación Cubana, el Reconocimiento Especial del Ministerio de Educación y la Distinción Rafael María de Mendive a un grupo de educadores espirituanos que destacan por su entrega al magisterio, sus excelentes resultados en el ejercicio de la profesión y prolongados años de servicio al frente de las aulas.

El máster en Ciencias Andrei Armas Bravo, director general de educación en la provincia precisó que al cierre de este año: «Sancti Spíritus mantiene un complejo escenario con respecto a la cobertura docente, algo que se ha acrecentado por la situación sanitaria que vive la provincia, pero siempre hemos buscado múltiples alternativas para mantener las aulas abiertas y que así nuestros estudiantes continúen el proceso de enseñanza como es

debido; ese es un logro de los educadores espirituanos este año».

Aseguró, además, que desde la Dirección General de Educación continúan trabajando para garantizar el completamiento de la cobertura de cuadros en el sector educacional espirituano y así aprovechar, también, la disposición de los jóvenes de la reserva especial pedagógica.

Asimismo, los educadores espirituanos tendrán como retos para la segunda mitad del presente período lectivo dar continuidad al Tercer Perfeccionamiento de la Educación Cubana, el acompañamiento a los estudiantes y familias en situación de vulnerabilidad, la preparación integral de los alumnos y la aspiración de convertir las escuelas en el centro más importante de la comunidad.

Presidieron el acto por el Día del Educador Elaine Plasencia Afonso, miembro del Buró Provincial del Partido en la provincia, Yaqueline de la Paz Ramos, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, Idolidia Calero Pérez, secretaria general del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte en Sancti Spíritus, así como otros dirigentes del partido, el gobierno, sindicatos y organizaciones de masa del territorio.