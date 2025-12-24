Seguir la marcha es un compromiso con lo más raigal de nuestra historia (+fotos)

Así trascendió durante la conmemoración en Sancti Spíritus del aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana, en un acto de singular emotividad que tuvo lugar en el Paso de Las Damas y que contó con la actuación del talento artístico local

En el Paso de Las Damas, paraje lleno de simbolismo para los espirituanos, tuvo lugar el acto provincial por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

En el mismo escenario en que el Mayor General del Ejército Libertador Serafín Sánchez Valdivia cayó en combate y dejó para la posteridad la icónica frase: “Me han matado, eso no es nada, ¡siga la marcha!”; justo en el Paso de Las Damas, paraje lleno de simbolismo para los espirituanos, tuvo lugar el acto provincial por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución.

Presidido por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Sancti Spíritus; Alexis Lorente Jiménez, gobernador provincial, y Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central y secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, el acto contó con la presencia de otros dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, así como una representación del pueblo espirituano, quienes rindieron homenaje a Fidel, cuyo centenario Cuba toda conmemorará el próximo año.

Inspiradas en el legado del Comandante en Jefe y conscientes de que es para la isla una hora de grandes retos, las autoridades de la provincia reconocieron durante el acto a un grupo de coterráneos que marcharon al Oriente cubano tras el paso del huracán Melissa y no regresaron a sus hogares hasta cumplir las misiones encomendadas, entre ellos, trabajadores de la Empresa Eléctrica, Etecsa, la Dirección Provincial de la Vivienda, la Empresa de Construcción y Montaje y diferentes entidades de Azcuba.

De igual modo, fueron agasajadas empresas entidades y organismos del territorio que, muy a pesar de las dificultades que hicieron de este 2025 un año particularmente complejo, lograron mantenerse a la vanguardia del país gracias al esfuerzo extraordinario desplegado por sus trabajadores. Entre estos colectivos sobresalen los azucareros, Cultura, Farmacia y Ópticas, Salud, Transporte, Educación, así como el Minint y las FAR.

El cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos económico, político, social y para la defensa ha requerido durante el año que concluye de un mayor desvelo por parte de los territorios, por lo que se destacó igualmente la labor sostenida por los ocho consejos de defensa municipales, instancias que durante el acto entregaron sus compromisos de trabajo para el 2026.

Un momento de especial significación fue la entrega de la réplica del machete del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, máxima distinción que otorga Sancti Spíritus a colectivos y personalidades con un quehacer extraordinario en defensa de la Revolución y sus conquistas.

En esta oportunidad fueron exaltados con tan importante distinción el Centro Médico Psicopedagógico, por sus excelentes resultados en la atención integral al residente con discapacidad intelectual severa y profunda para lograr su incorporación a la sociedad, y Agustín Plasencia Calero, máster en Ciencias de la Educación y profesor entrenador de concursos de Química en la enseñanza preuniversitaria, quien ha sostenido una larga y fructífera trayectoria laboral.



El Centro Médico Psicopedagógico y el profesor Agustín Plasencia merecieron la réplica del machete del Mayor General Serafín Sánchez.

Al realizar las conclusiones del acto, Deivy Pérez Martín expresó que aquel llamado de Serafín y su liderazgo nos inspiran hoy, “como en la manigua del siglo XIX inspiró a sus hombres, a poner los intereses colectivos por sobre los personales y a redoblar los esfuerzos en cada batalla que libremos en el día a día, desde nuestros modestos lugares en la economía y la sociedad. No por gusto el ejemplo del General de las Tres Guerras lo enarbolamos hoy como bandera en el movimiento político que, bajo el nombre de Sancti Spíritus En Marcha, nos convoca a luchar a brazo partido por lograr la sociedad próspera y sostenible que nuestro pueblo merece”.

La dirigente partidista reconoció que los espirituanos arribamos a este nuevo aniversario de la Revolución en medio del esfuerzo extraordinario que hoy realiza el pueblo para sacar adelante la economía nacional, profundamente marcada por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, las políticas imperialistas que intentan asfixiar la isla y un grupo de distorsiones que están siendo corregidas con el concurso de todo el pueblo cubano.

“En ese complejo escenario —acotó— seguir la marcha es, para los hijos de este pueblo, no solo un reto, sino también un compromiso con lo más raigal de nuestra historia. Y en virtud de ese compromiso que ha pasado de generación en generación estamos hoy aquí, batallando en todas las esferas de la economía, en la producción, en los servicios, en cada frente en el que se necesite, al decir de Ernesto Che Guevara, el concurso de nuestros modestos esfuerzos”.

Pérez Martín recalcó las difíciles circunstancias que han signado el 2025, cuando la delicada situación energética que ha vivido el país ha puesto a prueba la resistencia y la creatividad de todo el pueblo y sus dirigentes, convocados constantemente a buscar alternativas novedosas y efectivas para elevar la producción de bienes y servicios y mantener la vitalidad del territorio.

De ahí que exhortara al pueblo a seguir firme y convencido en la justeza de los ideales de emancipación y de equidad por los que lucharon los próceres, que guiaron al comandante en Jefe y que hicieron cristalizar a la Revolución. “De aquella estirpe somos los espirituanos de hoy”, concluyó.