Seguridad rusa frustra sabotaje contra el ferrocarril transiberiano

La idea del sabotaje era bloquear el transporte de cargas en interés de la operación militar, señaló el FSB en un comunicado

El sujeto implicado en el intento de sabotaje, de nacionalidad rusa, fue detenido en la región de Kírov.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB por sus siglas en ruso) anunció hoy la detención de un agente ucraniano que planificaba sabotajes en el sistema del ferrocarril transiberiano.

Según la nota del ente de seguridad dada a conocer este miércoles a la prensa, el detenido tenía previsto afectar el sistema electrónico de la red ferroviaria más larga del mundo, para lo cual ideó un plan que consistía en prender fuego a varias casillas electrónicas.

La idea del sabotaje era bloquear el transporte de cargas en interés de la operación militar, señaló el FSB en un comunicado. La entidad precisó además que el detenido había sido reclutado por el servicio de inteligencia de Ucrania.

El comunicado añade que el sujeto, de nacionalidad rusa, fue detenido en la región de Kírov.

La justicia abrió un proceso penal contra el individuo por participación en un grupo terrorista, alta traición y otros cargos.