Silvio Rodríguez en Uruguay; visitó a la viuda de Mujica

Silvio confiesa ser admirador de Mujica, a quien dedicó meses antes de su muerte la canción titulada “Más porvenir”

El cantautor cubano Silvio Rodríguez visitó la chacra (finca) de Lucía Topolansky. (Foto: Cubasí)

El cantautor cubano Silvio Rodríguez visitó a la expresidenta Lucía Topolansky, viuda del expresidente José Mujica, en vísperas de su primer concierto en Montevideo.

Fundador del Movimiento cubano de la Nueva Trova, Silvio confiesa ser admirador de Mujica, a quien dedicó meses antes de su muerte la canción titulada “Más porvenir”.

Fue como parte de un proyecto lanzado por el argentino León Gieco denominado “Una canción para Pepe”.

«Querido Pepe, este es mi saludo desde Cuba para ti y para Lucía, estos versos los compuse en 2009, cuando te escuché decir algunas cosas, y hace unos días los terminé, motivado por el llamamiento de nuestro querido León Gieco. Un abrazo infinito».

Silvio Rodríguez visita la casa de Pepe Mujica y su compañera Lucia Topolansky… Va siendo una gira hermosa la del trovador

Así dijo entonces el trovador cubano en un video.

Lucía compartió con Silvio en la cocina de la vivienda donde vivió por años con Mujica en la chacra de Rincón del Cerro, una zona rural al oeste de esta capital.

Así lo muestra una foto compartida en la cuenta de Instagram de Javier «El Turco» Dinardi, colaborador de la pareja presidencial.

El artista cubano tendrá mañana en el auditorio Antel Arena su primer concierto en esta capital, adonde regresa luego de 12 años.

Otro encuentro con el público uruguayo será el sábado 18, en el mismo escenario. Antes ofreció conciertos en Santiago de Chile y Buenos Aires. La gira incluirá a Perú y Colombia.