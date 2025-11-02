Sin espirituanos equipo Cuba para Copa América de Béisbol 2025

La competencia brinda cuatro cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y cinco a los Juegos Panamericanos Lima 2027

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) anunció este domingo el equipo que representará al país en la Copa América que se disputará del 13 al 22 de noviembre venideros en Panamá, en el que no milita ningún jugador espirituano.

La nota enviada por la FCB precisa que en el ámbito ofensivo las valoraciones se basaron en estadísticas descriptivas y predictivas, dotadas de datos más precisos para evaluar rendimiento y eficiencia.

Igualmente se tuvieron en cuenta varios aspectos como average contra lanzadores de más de 90 millas y de élite, respuesta a envíos en rompiente y elección de lanzamientos según la zona de strike.

En la justa Cuba se desempeñará en el grupo eliminatoria A, junto a Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, México y Curazao, mientras que por el B competirán Panamá, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Brasil y Argentina.

Los tres primeros de cada segmento avanzarán a la Súper Ronda que se celebrará del 19 al 21 de noviembre, y el día 22 se discutirán las medallas en el torneo.

La competencia brinda cuatro cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y cinco a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Nómina del equipo Cuba:

Receptores (3):

Andrys Pérez, Andy Cosme y Raidel Sánchez.

Jugadores de cuadro (6):

Bárbaro Arruebarruena, Cristian Rodríguez, Luis Vicente Mateo, Tailon Sánchez, Alexei Ramírez y Yoel Yanqui.

Jardineros (5):

Yoelkis Guibert, Roel Santos, Alfredo Despaigne, Leonel Moas y Francisco Martínez.

Lanzadores (13):

Pavel Hernández, Frank Luis Medina, Darío Sarduy, Yoennis Yera, Armando Dueñas, Yunier Batista, José Ignacio Bermúdez, Yunieski García, Yusniel Padrón, Randy Martínez, Yadián Martínez, Michel Cabrera y Geonel Gutiérrez.

Cuerpo de dirección:

Germán Mesa (Director), Noelvis Gonzales (Coach de banca), Pedro Luis Lazo y Jesús Bosmenier (Coach de pitcheo), Rafael Muñoz y Cecilio Drake (Coach de base), Humberto Guevara (Jefe técnico) y Omar Linares (Coach de la ofensiva).

(Tomado de Prensa Latina)