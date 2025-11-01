Solidaridad espirituana viaja al Oriente cubano

Desde todas las organizaciones sociales, políticas y de masas en Sancti Spíritus se preparan donaciones de productos útiles para enviar hacia esa región del país, tras el paso del huracán Melissa

Ilustración: Osval

Luego del terrible paso del huracán Melissa por la zona oriental, todo el país ha mostrado su apoyo y solidaridad hacia quienes han sufrido los efectos de este poderoso fenómeno meteorológico; allí, ya miles de personas de toda Cuba trabajan para garantizar la recuperación.

Por ello no es extraño que desde cada uno de los rincones de la isla se preparen donaciones de productos útiles y necesarios, una iniciativa a la que se han sumado todas las organizaciones sociales, políticas y de masas de Sancti Spíritus, conscientes de que en esta compleja situación todo aporte cuenta.

Desde los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se ha convocado a una gran campaña de solidaridad para entregar donaciones diversas a las provincias orientales. “Cada objeto, prenda, utensilio, medicamento, así como productos de aseo y limpieza son siempre útiles antes estas situaciones”, aseguró Yurkenia Ciriano Alonso, coordinadora de los CDR en la provincia.

Las donaciones podrán ser entregadas en las sedes municipales de los CDR, así como en la provincial en cualquier horario. Además, Ciriano Alonso confirmó que, desde la organización, se lanzó una convocatoria a los donantes de sangre para realizar su aporte y con ello contribuir a salvar vidas, en caso de resultar necesario.

A esta campaña solidaria se ha sumado la Federación de Mujeres Cubanas, organización que habilita puntos de recogida en cada una de las sedes en los ocho municipios de la provincia.

En tanto, Eidy Díaz Fernández, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) precisó: “Desde nuestra organización estamos enfrascados en el acopio de alimentos no perecederos como arroz y frijoles, condimentos, entre otros, que serán enviados al Oriente del país como muestra de apoyo; además de otros útiles que son necesarios allí ahora mismo”.

Mientras, desde la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y las organizaciones estudiantiles, donde destacan la Federación Estudiantil Universitaria de ambas universidades espirituanas, se ha convocado, también, a realizar donaciones que pueden entregarse en los comités municipales y provincial de la UJC en Sancti Spíritus, además de las sedes universitarias.

Abran Sánchez González, primer secretario de la UJC en Sancti Spíritus, puntualizó que “los jóvenes de nuestra organización que trabajan en sectores como el eléctrico, la Construcción y Salud Pública están en plena disposición para partir hacia la zona oriental en caso de que su ayuda sea pertinente”.