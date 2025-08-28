KLISOL y SOFT PLUS, se comercializan en formato de Doypack de 2 litros reduciendo así, además, el impacto medioambiental y de coste logístico asociado al envase primario y secundario

El mercado cubano incorpora dos innovaciones que nos homologan con los estándares de calidad europeos. (Foto: Cubasí)

Suchel-Proquimia moderniza el mundo del lavado de ropa en Cuba. Con el lanzamiento de KLISOL, un detergente de alta eficacia para lavado en frío, y de SOFT PLUS, un suavizante de ropa de alta duración, el mercado cubano incorpora dos innovaciones que nos homologan con los estándares de calidad europeos.

KLISOL incorpora en su composición una combinación de tensioactivos, enzimas y secuestrantes que permite acometer la tarea de eliminar un amplio espectro de suciedades: alimentarias, minerales, biológicas, etc… sin necesidad de prelavado y con alta eficacia comprobable a bajas temperaturas. Su composición, además, protege la ropa de color y alarga la duración de las prendas,

SOFT PLUS incorpora en su composición microcápsulas de fragancia que alargan el efecto de la misma sobre las prendas de algodón. Además de suavidad y de efecto antiestático SOFT PLUS alarga en el tiempo la percepción de bienestar que todo suavizante de ropa debe garantizar.

Ambos productos, KLISOL y SOFT PLUS, se comercializan en formato de Doypack de 2 litros reduciendo así, además, el impacto medioambiental y de coste logístico asociado al envase primario y secundario. Se reduce el gasto de transporte, el gasto de almacenamiento y se facilita la reciclabilidad de los productos.