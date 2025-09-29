Tormenta tropical Imelda con poco cambio en las inmediaciones de las Bahamas (+fotos)

El sistema mantiene fuertes áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en localidades del centro y el oriente cubano

Independientemente de su evolución y futura trayectoria, este sistema continuará generando inestabilidad sobre nuestra área. (Fotos: Facebook)

Durante la tarde de este domingo, la tormenta tropical Imelda continuó con poco cambio en su intensidad y mostrando una mejor organización, informó el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología en su aviso No. 5 sobre este organismo.

El sistema mantiene fuertes áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en localidades del centro y el oriente cubano, donde se han registrado precipitaciones intensas durante este domingo. La estación meteorológica de la ciudad de Santiago de Cuba reportó 123 milímetros de precipitaciones en las últimas horas.

A las 6 p.m. de este domingo, la región central de Imelda fue localizada en los 24.3 grados de latitud Norte y los 77.3 grados de longitud Oeste, unos 90 kilómetros al sur de la isla Nassau, en la porción central de las Bahamas.





Los vientos máximos sostenidos se mantienen en 65 kilómetros por hora, con rachas superiores y la presión es de 998 hectopascales. Se mueve con un rumbo próximo al norte a 15 kilómetros por hora.

Durante las próximas 12 a 24 horas este sistema se mantendrá con similar trayectoria, aumentando su velocidad de traslación, a medida que continúa ganando en organización e intensidad, convirtiéndose en huracán durante los próximos días, dijo el Centro de Pronósticos del Insmet.

Independientemente de su evolución y futura trayectoria, este sistema continuará generando inestabilidad sobre nuestra área, lo que unido a los altos valores de humedad relativa, los factores de escala local y la orografía, favorecerá la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las regiones central y oriental del país.

Estas lluvias pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, fundamentalmente en zonas montañosas.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre este sistema se emitirá a las seis de la mañana del lunes.

En nota sobre las perspectivas del tiempo, emitida a las 9 p.m. de este domingo, el Centro de Pronósticos señaló que “durante las últimas 12 horas se han reportado numerosas lluvias en las regiones central y oriental, asociadas con la gran inestabilidad que genera la proximidad de la tormenta tropical Imelda”.

Estas lluvias −agregó− “han sido fuertes y localmente intensas en varias localidades del oriente cubano. El mayor acumulado se reporta en la estación meteorológica de la ciudad de Santiago de Cuba, con 123 milímetros en las últimas 12 horas”.