Toros nivelan duelo particular ante los Gallos

La subserie tiene lugar en el estadio de la capital camagüeyana.

En un disputado juego en el que los ganadores nunca perdieron la ventaja, los Toros de Camagüey lograron derrotar a los Gallos espirituanos con marcador de seis carreras por cuatro y nivelaron el duelo particular a una victoria por bando.

Los agramontinos tomaron ventaja de tres en el segundo episodio, cuando consumaron cuatro de los doce imparables registrados en el partido, a lo que los Gallos respondieron con dos en el cuarto por cuadrangular de Alexei Febles, pero en el cierre de ese propio capítulo los de casa volvieron a separarse por similar vía: jonrón de Damián Leyva con un compañero en circulación.

Los yayaberos descontaron una en el sexto y los agramontinos sumaron otra en el octavo para conseguir una ventaja que los discípulos de Luisvany Meneses no pudieron descontar, a pesar de pisar la goma una vez más en el noveno para fijar cifras definitivas en la pizarra del estadio Cándido González.

Si bien no tuvieron una influencia notable en el marcador, resultaron llamativas las cuatro pifias cometidas en el partido por la defensa espirituana en un desafío en el que sus rivales erraron en par de oportunidades.

En lo personal, el éxito fue a la cuenta de Yenimiller Mendoza, quien se mantuvo en el box durante seis entradas y dos tercios, en las que permitió tres anotaciones, mientras con el revés cargó José Eduardo Santos, que tiró siete capítulos completos con cinco anotaciones admitidas, una de ellas inmerecida. El relevista agramontinos Juan Raúl Lago se anotó juego salvado.

De acuerdo con datos ofrecidos en la transmisión radial del choque, los Toros rompieron con esta victoria una prolongada racha de derrotas ante los Gallos, pues no le ganaban desde la serie 62.

Tras este resultado, los del Yayabo atesoran balance de 26 triunfos y 21 reveses, suficiente para sostenerse en zona de clasificación, al tiempo que sus rivales de turno, con saldo de 21 triunfos y 26 descalabros, siguen su tensa lucha por ascender en la tabla de posiciones.

Gallos y Toros chocarán nuevamente este jueves en el partido intermedio de este duelo particular, que completará el segundo tercio de la campana beisbolera cubana.