Tragedia en Hong Kong: Sube a 36 el número de fallecidos en el incendio, «gradualmente bajo control» (+fotos y video)

La gente observa las llamas que envuelven uno de los edificios tras el incendio en una urbanización en el distrito de Tai Po. (Foto: Chan Long Hei/ AP)

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció este miércoles en una comparecencia de prensa que los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po se elevan ya a 36, según recoge el diario hongkonés South China Morning Post.

Además, 279 personas están desparecidas y 29 se encuentran hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico, como consecuencia de un incendio que empieza a estar «gradualmente bajo control», dijo Lee.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong también detalló, según South China Morning Post, que se han desplegado más de 140 camiones de bomberos y más de 800 bomberos y paramédicos para extinguir el incendio.



También se están utilizando drones en las tareas de extinción del fuego que ha afectado a siete edificios de Wang Fuk Court, un complejo residencial que se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros).

Además de visitar a los heridos hospitalizados y a la familia de un bombero que ha fallecido, Lee detalló que ocho albergues temporales dan refugio a alrededor de 900 residentes afectados por el incendio en Wang Fuk Court.

El complejo residencial se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros) que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

El poliestireno empeoró el incendio iniciado en andamios de bambú.

El incendio comenzó en los andamios de bambú instalados en el exterior de varios pisos. Inicialmente fue clasificado como alarma de nivel 1, pero el fuego escaló rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local (07:34 GMT).

El diario hongkonés también cita al director del servicio de bomberos de la urbe semiautónoma, Andy Yeung Yan-ki, quien señaló que se había encontrado dentro de los edificios siniestrados poliestireno expandido, un material que se usa para el aislamiento térmico.

Según expuso el jefe de los bomberos de Hong Kong, ese material provocó que el fuego se extendiera de forma más rápida entre los bloques e incendiaria apartamentos residenciales a través de los pasillos.

Incidentes como este subrayan preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú, comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo.

Edificios en llamas en Tai Po, Hong Kong, China, este miércoles 26 de noviembre.

Vecinos del complejo han expresado indignación por la aparente lentitud en la extinción del incendio.

Una residente de la zona, de apellido Cheung, declaró al diario que «los edificios arden en cadena y nadie parece apagarlos», y ha recordado que en las obras cercanas se habían detectado obreros fumando, motivo por el que se habían impuesto multas.



Por su parte, un alto mando policial de Tai Po ha confirmado a la prensa que, al no estar controlado el fuego en ninguno de los bloques, resulta imposible realizar registros piso por piso para confirmar que todas las viviendas han sido evacuadas, por lo que se desconoce cuántas personas permanecen atrapadas.



En paralelo, una organización de rescate animal calculó que más de un centenar de mascotas han quedado atrapadas en los edificios.

Este suceso se enmarca en una serie de incendios relacionados con andamios en Hong Kong, que han expuesto vulnerabilidades en las estructuras de construcción y renovación urbana.

El pasado octubre, un fuego en el andamiaje exterior de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó a cuatro hospitalizadas.

Las autoridades del Departamento de Edificios confirmaron entonces la integridad estructural del inmueble, aunque identificaron materiales sueltos en la fachada que requerían remoción inmediata.

Los trabajos de renovación en dicha torre, que incluían reparaciones menores en paredes exteriores y soportes de aire acondicionado, utilizaban cubiertas protectoras, redes y lonas estándar, pero el incendio se limitó a la fachada sin afectar el interior.

En aquella ocasión, expertos apuntaron a chispas de soldadura en obras o colillas de cigarrillos abandonadas como posibles orígenes del siniestro.

Estos episodios subrayan preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú —comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo—, a menudo vinculados a actividades de renovación, materiales inflamables o fuentes de ignición externa, en un contexto de alta densidad urbana y condiciones climáticas propicias a la sequía.

Incendio devora rascacielos residenciales en Hong Kong https://t.co/qF30yLJdU9



Un grave incendio afectó a varias torres de un complejo residencial en Hong Kong este miércoles, dejando al menos trece muertos y varios heridos. pic.twitter.com/SqnpALpJhb — RT en Español (@ActualidadRT) November 26, 2025

(Con información de agencias)