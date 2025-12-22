Trump renueva su interés por Groenlandia

El presidente norteamericano planteó la posibilidad de adquirir Groenlandia durante su primer mandato y reforzó esta retórica durante su campaña de 2024 y tras su regreso a la Casa Blanca

Trump no descartó el uso de la fuerza militar o económica para tomar el control de Groenlandia. (Foto: PL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a girar este lunes la vista hacia Groenlandia tras nombrar al gobernador de Luisiana, Jeff Landry (republicano), como su enviado especial a ese territorio autónomo a principios de este año.

En su red, Truth Social, Trump escribió que Landry “entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá firmemente los intereses de nuestro país para la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo”.

Firme seguidor del actual mandatario, Landry asumió el cargo de gobernador de Luisiana en enero del pasado año y no está claro si tendrá que dejar su responsabilidad como gobernador para asumir ahora la responsabilidad que le encomendó Trump.

El presidente Trump planteó la posibilidad de adquirir Groenlandia durante su primer mandato y reforzó esta retórica durante su campaña de 2024 y tras su regreso a la Casa Blanca. Una idea rechazada de inmediato aquí en diferentes círculos políticos.

Recuerdan medos locales que, en enero, Trump no descartó el uso de la fuerza militar o económica para tomar el control de Groenlandia.