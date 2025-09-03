Trump resta importancia a presiones sobre archivos de delincuente sexual

Para el mandatario republicano las presiones sobre el caso de Jeffrey Epstein es un intento de distraer la atención de los éxitos de su administración

Trump asegura que los demócratas intentan que la gente hable de algo totalmente irrelevante para el éxito que hemos tenido como nación desde que es presidente. (Foto: PL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este miércoles a las presiones para que se divulguen todos los archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y dijo que intentan distraer la atención de sus éxitos.

Trump habló desde el Despacho Oval acompañado de su huésped, el homólogo de Polonia, Karol Nawrocki, quien con esta visita realiza su primer viaje al exterior desde que asumió el cargo en agosto.

Para el mandatario republicano las presiones sobre este caso es un “intento de distraer la atención de los éxitos de su administración. «Así que esto es un engaño demócrata que nunca termina», subrayó.

Por lo que tengo entendido -añadió Trump- se han entregado miles de páginas de documentos, pero «en realidad es un engaño demócrata, porque intentan que la gente hable de algo totalmente irrelevante para el éxito que hemos tenido como nación desde que soy presidente».

Un periodista le preguntó a Trump sobre los comentarios del representante Thomas Massie (republicano por Kentucky) que sugerían que la administración Trump estaba protegiendo a personas poderosas y donantes al no divulgar los archivos relacionados con Epstein, un caso que amenaza con marcar ese segundo mandato del republicano.

Massie, rival de Trump en la Cámara de Representantes, patrocinó una petición de descargo para tratar de forzar una votación en ese órgano del legislativo con el objetivo de obligar a la administración Trump a publicar todos los archivos gubernamentales sobre Epstein.

Acusado en varios casos de tráfico sexual de niñas, Epstein se relacionaba con influyentes figuras en Estados Unidos como el propio Trump, el expresidente William Clinton y celebridades de diversos ámbitos.

Epstein se enfrentaba a un juicio por tráfico sexual cuando murió bajo custodia federal en 2019, presumiblemente por suicidio, de acuerdo con las investigaciones.

El Departamento de Justicia publicó en julio conclusiones de una revisión interna en la que no encontró ninguna «lista de clientes» ni evidencia de que Epstein hubiese chantajeado a figuras prominentes.

Las solicitudes de transparencia a la administración Trump crecieron al tiempo que aumentaba el interés por los archivos que incluso señalan -aparentemente- nexos del actual presidente (en su etapa de exitoso empresario y hombre de los medios) con Epstein.

Este miércoles se produjo una conferencia de prensa en áreas del Capitolio con la participación de congresistas demócratas y republicanos, así como con sobrevivientes del pederasta.

La víspera, miembros del Comité de Supervisión de la Cámara Baja se reunieron en privado con las sobrevivientes e hizo pública una parte de los documentos anoche. Más de 33 mil páginas se difundieron entre documentos judiciales y registros de vuelo, junto con grabaciones de video y audio.

Pero una revisión de CBS News confirmó que la gran mayoría de esos expedientes ya eran públicos. Según los demócratas del panel, el 97 por ciento de los documentos eran conocidos.