Trump, sobre la posibilidad de un ataque contra Venezuela: «Veremos qué pasa»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este domingo con un «veremos qué pasa» al ser preguntado sobre la posibilidad de que su país lleve a cabo ataques dentro del territorio venezolano.

«Veremos qué pasa. Mira, Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable», declaró Trump ante la prensa en Nueva Jersey, antes de partir hacia Washington.

«No nos gusta lo que Venezuela nos está mandando: ni sus drogas ni sus pandilleros. No nos gusta, no nos gusta nada», agregó el mandatario.

Sus declaraciones se producen en medio del creciente enfrentamiento entre ambos países, tras el despliegue de ocho buques militares estadounidenses y un submarino en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Recientemente, Estados Unidos derribó una lancha que, según sus autoridades, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.

«Lo que es ilegal es que 300 millones de personas murieran el año pasado por drogas», respondió Trump al ser cuestionado sobre la legalidad de esa operación militar.

Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que Estados Unidos realiza vuelos de inteligencia sobre el país y acusó a Washington de intentar justificar un «plan de amenaza militar e intervención» para «desplazar» a Maduro del poder.

El Ejecutivo venezolano aseguró el sábado que un destructor estadounidense «desplegó a dieciocho efectivos con armas largas» y ocupó una embarcación el viernes, donde viajaban «nueve humildes pescadores» que se encontraban en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela.

En este contexto, el gobierno de Caracas ordenó la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y un «refuerzo especial» de la presencia militar en cinco regiones costeras del país.