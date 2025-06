Trump y Musk abren la caja de Pandora: del romance a la guerra

«No me importa que Elon se vuelva en mi contra, pero debería haberlo hecho hace meses», observó el mandatario estadounidense

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el CEO de Tesla, Elon Musk. (Foto: Internet)

Todo el mundo sigue con atención el desarrollo del combate verbal que enfrenta desde hace días al presidente estadounidense Donald Trump y al magnate Elon Musk. ¿Qué ha ocasionado el agrio desencuentro entre el líder de EE.UU. y su ex mano derecha?

Durante la campaña electoral y en los primeros meses del nuevo mandato de Trump, la amistad entre ambos parecía fuerte. Según los medios, el multimillonario donó al menos 277 millones de dólares para apoyar a Trump y a otros candidatos republicanos en la contienda electoral de año pasado y en octubre publicó más de 3.000 mensajes a favor de Trump en X.

Cuando Trump volvió a la Casa Blanca, Musk encabezó los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. (DOGE) para recortar los gastos públicos, en calidad de empleado gubernamental especial. Además, el multimillonario fue visto en público cenando con la esposa del presidente, Melania, y en fotos familiares de los Trump.

Ya en noviembre, fuentes cercanas al círculo íntimo de Trump confesaron que Musk se estaba sobrepasando. «Se comporta como si fuera copresidente y se asegura de que todos lo sepan», dijo una fuente de NBC News. Siendo una figura importante del equipo del presidente, Musk influyó en la estructuración de su Administración, ofreció aportes significativos sobre el personal, e incluso participó en sus llamadas telefónicas con el líder del régimen ucraniano Vladímir Zelenski y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Fin del ‘romance’

Sin embargo, las tensiones fueron en aumento hasta que la noche del jueves estalló repentinamente una disputa pública en línea entre Trump y Musk, que intercambiaron declaraciones y publicaciones ofensivas en las redes sociales.

El ‘romance’ de Trump y Musk culminó oficialmente el 30 de mayo, cuando el presidente elogió el trabajo del exfuncionario quien abandonó la Administración la jornada anterior. Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, el mandatario dijo a Musk que realmente apreciaba todo lo que había hecho e incluso le entregó un regalo «muy especial», calificado por el empresario de «increíble», consistente en una caja marrón con una llave grande dentro. Musk afirmó que seguiría visitando la Casa Blanca como amigo y consejero del presidente.

Sin embargo, el pasado martes Musk calificó de «abominación repugnante» el proyecto de ley de presupuesto promovido por Trump como ‘un gran y hermoso proyecto de ley’ (‘One Big Beautiful Bill Act’) que aprobó la Cámara de Representantes del Congreso.

«Lo siento, pero ya no lo soporto más. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos, es una abominación repugnante. ¡Qué vergüenza para quienes votaron por ello! Saben que hicieron mal. Lo saben», escribió en su perfil de X. La jornada siguiente, Musk instó a ‘matar’ la legislación.

La propuesta legislativa incluye, entre otros gastos, partidas para la seguridad fronteriza y el Ejército, cuyas alzas han sido compensadas a partir de recortes en el seguro Medicaid, en cupones de alimentos y en créditos fiscales por concepto de energías renovables. Esto último afecta, en particular, a los fabricantes de vehículos eléctricos, como Tesla, y Musk trató sin éxito de revertirlo entre bambalinas.

Además, The Wall Street Journal sugirió que el multimillonario estaría molesto con Trump por su reciente decisión de retirar la nominación de Jared Isaacman para el puesto de administrador de la NASA, agencia que tiene contratos gubernamentales con SpaceX, empresa fundada por Musk.

En respuesta, Trump afirmó que no volvería a tener «una gran relación» con el magnate tras su salida del Gobierno la semana pasada y tras sus críticas contra su proyecto de ley de gasto. «Estoy muy decepcionado con Elon», dijo. Según el presidente, el fundador de Tesla y SpaceX «conocía el funcionamiento interno» del documento mejor que nadie y lo criticó solo después de saber que se recortaría el mandato sobre autos eléctricos.

«¡Falso, este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en la oscuridad de la noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!», denunció Musk. Asimismo, condenó en sus redes sociales la «ingratitud» del presidente estadounidense. «Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara [de Representantes] y los republicanos estarían 51-49 en el Senado», enfatizó. «Tanta ingratitud», añadió el magnate.

«Se volvió loco»

Poco después, Donald Trump escribió en su cuenta de Truth Social que Elon Musk «se volvió loco» y sugirió recortar los contratos gubernamentales de sus empresas.

«A la luz de la declaración del presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales, SpaceX comenzará a desmantelar su nave espacial Dragon inmediatamente», comentó Musk en X. Sin embargo, más tarde, Elon Musk respondió al consejo de un usuario de «enfriar los ánimos» y dijo que SpaceX no desmantelará la nave. «Buen consejo. Ok, no desmantelaremos el Dragon», escribió.

En medio de este toma y daca, el empresario cargó directamente contra Trump y lo vinculó con el caso del financiero fallecido Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores para los hombres más poderosos y ricos del mundo, incluido el príncipe británico Andrés. «Es hora de soltar una bomba realmente grande: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos», escribió Musk y publicó un video que muestra a Trump en una fiesta con Epstein en 1992.

Trump negó anteriormente cualquier relación con Epstein y escribió en las redes sociales: «Nunca estuve en el avión de Epstein ni en su ‘estúpida’ isla».

En medio de la disputa virtual, Musk se mostró públicamente de acuerdo con la idea de que Trump abandone la Casa Blanca. «Trump debería ser destituido y [el vicepresidente] J.D. Vance debería sustituirlo», escribió el popular comentarista político Ian Miles Cheong su cuenta de X. «Sí», comentó Musk la publicación, que compartió.

«No me importa que Elon se vuelva en mi contra, pero debería haberlo hecho hace meses», escribió por su parte Trump en su red social Truth Social.

Entretanto, la trifulca con Musk parece haberle salido cara al inquilino de la Casa Blanca, cuya salud financiera se ha visto afectada estos días, señala Axios. Así, la caída de, aproximadamente, el 10 % de su criptomoneda meme $TRUMP costó potencialmente al presidente casi 900 millones de dólares. Además, Trump Media & Technology Group, que opera la plataforma Truth Social, que le costó unos 202 millones de dólares, ha caído un 8 %.

Igualmente, Bloomberg indicó que, en medio de su desencuentro con el presidente, la fortuna de Elon Musk se desplomó 34.000 millones de dólares en un solo día, luego de que las acciones de Tesla cayeran un 14 %. Este es el segundo día de pérdidas más grande en la historia del Índice de Multimillonarios, solo superado por la caída del propio Musk en noviembre de 2021, resalta el medio.

Mientras, Politico observó este viernes que han surgido ciertos indicios «de tregua» entre las dos figuras. Los asesores de la Casa Blanca programaron una llamada para esta jornada entre Trump y Musk «para negociar la paz». Además, asesores y aliados se apresuraron a rebajar la tensión, y Musk pareció estar de acuerdo. «Apoyo a Donald Trump y a Elon Musk y deberían hacer las paces por el bien de nuestro gran país», escribió el gestor de fondos de cobertura Bill Ackman en X. Musk respondió: «No se equivoca».