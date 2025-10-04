Türkiye evacua a activistas detenidos por Israel

El pasado miércoles, fuerzas israelíes interceptaron y capturaron 42 embarcaciones de la Flotilla en aguas internacionales del Mediterráneo

Un avión de la aerolínea turca Turkish Airlines evacuó hoy a activistas de la Flotilla de la Firmeza Global, tras su liberación por las autoridades israelíes, quienes los detuvieron durante una operación naval en aguas internacionales.

Según reportes de la Agencia Anadolu, la aeronave procedente del Aeropuerto Ramon, en Eilat, en el sur de Israel, trasladó a 36 ciudadanos turcos y 137 activistas de 12 países, incluidos 23 ciudadanos de Malasia.

Los pasajeros fueron recibidos por funcionarios del gobierno turco, representantes de organizaciones civiles y una multitud de ciudadanos que expresaron su solidaridad con la causa palestina y con los miembros de la flotilla, quienes fueron detenidos mientras intentaban romper el bloqueo israelí impuesto sobre la Franja de Gaza desde hace 18 años.

Entre los países representados en el grupo de activistas se encuentran Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Libia, Kuwait, Italia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania.

El pasado miércoles, fuerzas israelíes interceptaron y capturaron 42 embarcaciones de la Flotilla en aguas internacionales del Mediterráneo. A bordo viajaban cientos de activistas que buscaban llegar a Gaza en una misión humanitaria y simbólica destinada a denunciar el cerco marítimo, aéreo y terrestre impuesto por Tel Aviv sobre el enclave palestino.

Los organizadores del convoy marítimo denunciaron que los barcos fueron atacados sin previo aviso y que la intervención militar israelí constituye un crimen de guerra, al haberse producido fuera de las aguas territoriales israelíes.

Desde el inicio de la guerra israelí contra Gaza, el 7 de octubre de 2023, la situación humanitaria se deterioró drásticamente.

Según datos oficiales palestinos, el número de víctimas ascendió a 67 mil 74 muertos y más de 169 mil heridos, en su mayoría mujeres y niños. A ello se suma una crisis alimentaria severa que causó la muerte por inanición de al menos 459 personas, incluidos 154 menores de edad.

Türkiye reiteró su rechazo a las acciones israelíes e instó a la comunidad internacional a intervenir de manera inmediata para garantizar la protección de los civiles en Gaza y el respeto al derecho internacional humanitario.