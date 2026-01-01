Israel asesinó a 7 488 estudiantes palestinos en 2025

El Ministerio de Educación y Educación Superior precisó en su último informe sobre el tema que 7 410 alumnos perdieron la vida en la Franja de Gaza y otros 10 130 sufrieron lesiones

En Gaza fueron destruidas o dañadas cientos de escuelas tanto públicas como privadas, incluidas universidades. (Foto: PL)

Las Fuerzas Armadas israelíes (FDI) mataron a siete mil 488 estudiantes e hirieron a otros 10 557 en los territorios ocupados en 2025, denunció hoy una fuente oficial palestina.

Mientras, en Cisjordania la cifra se elevó a 38 y 427, respectivamente, indicó la cartera.

Detalló que en ambos territorios fallecieron por los ataques israelíes al menos 415 profesores y funcionarios del sector, en tanto otros 912 resultaron heridos y 48 fueron detenidos en la Ribera Occidental.

Según los datos, en Gaza fueron destruidas o dañadas cientos de escuelas tanto públicas como privadas, incluidas universidades.

Las autoridades palestinas estiman que, desde el inicio de la agresión contra el enclave costero, en octubre de 2023, las FDI mataron a más de 19 mil estudiantes palestinos e hirieron a 29 mil.

La ofensiva castrense no se limitó a atacar y herir a niños, sino que también provocó la destrucción total o parcial de cientos de escuelas, jardines de infancia, guarderías y parques, denunció recientemente el Ministerio.