Experto denuncia colapso económico de Gaza por agresión israelí

Las restricciones israelíes al ingreso de materiales de construcción y energía representan un obstáculo central para cualquier recuperación económica

El costo de reconstruir Gaza se estima en unos 70 mil millones de dólares.

La caída en más de 83 por ciento del Producto Intento Bruto (PIB) de la Franja de Gaza confirma la magnitud de la contracción y la parálisis de la economía del territorio, afirmó hoy un experto palestino.

El economista Imad Labad denunció las consecuencias de la agresión israelí contra el enclave costero, donde viven más de dos millones de personas.

Tal porcentaje significa prácticamente el cese de la producción y el colapso de la demanda local, así como la incapacidad de crear cualquier valor añadido dentro de la economía del aérea, subrayó, en declaraciones a la agencia de noticias Shehab.

Las advertencias de la ONU sobre la completa dependencia de Gaza de la ayuda internacional no son una descripción política, sino una realidad numérica tangible, afirmó.

Labad explicó que el costo de reconstruir Gaza se estima en unos 70 mil millones de dólares, sin incluir los daños indirectos como la pérdida de capital humano, la emigración de trabajadores calificados y la erosión de la experiencia productiva.

Alertó que las restricciones israelíes al ingreso de materiales de construcción y energía representan un obstáculo central para cualquier recuperación económica.

Ante esa situación, reclamó al mundo que presione a Israel para obligarlo a reabrir los cruces fronterizos y a permitir el ingreso sin restricciones de productos vitales, materias primas y de construcción.

“Las cifras actuales reflejan la transición de la economía gazatí de una etapa de subdesarrollo a un estado de colapso total”, recalcó.

Que la contracción supere el 80 por ciento del PIB significa, en efecto, que la economía salió del ciclo productivo, indicó.

Al respecto, consideró que esos niveles de declive ni siquiera se registraron en países que sufrieron largas guerras civiles, lo que sitúa a Gaza en una situación excepcional a nivel mundial.

También se refirió a la parálisis del sistema financiero al señalar que el cierre de los bancos y la débil liquidez provocaron la interrupción de los salarios y la congelación de los ahorros, lo que profundizó la recesión.