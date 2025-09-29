Reportan un fallecido en Santiago de Cuba por derrumbe debido a deslizamiento de tierra

La víctima fue identificada como Luis Mario Pérez Coiterio, de 60 años, vecino del reparto Veguita de Galo

Fuerzas de rescate y salvamento acudieron al sitio del derrumbe. (Foto: Tomada del muro de TV Santiago en Facebook)

El cuerpo sin vida de Luis Mario Pérez Coiterio, de 60 años, fue recuperado por rescatistas de Salvamento y Rescate, que acudieron tras el aviso de vecinos al colapsar la vivienda del fallecido en el reparto Veguita de Galo, Santiago de Cuba, informó este domingo TV Santiago en su muro en Facebook.

Según el reporte, miembros del destacamento de Salvamento y Rescate del Comando 4 Vista Alegre recuperaron el cuerpo debajo de los escombros y bloques perteneciente al muro que colapsó en la madrugada, cuando Pérez Coiterio dormía.

La vivienda, ubicada en una ladera, colapsó tras el deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias.

Familiares allegados presentes en el lugar informaron a las autoridades que mientras ellos tuvieron la custodia de Luis Mario este tenía una convivencia adecuada y un hogar seguro, pero lamentablemente decidió retornar. Incluso, le pidieron que pasara con ellos el actual temporal tomando en cuenta las vulnerabilidades de su vivienda.

También acudió al sitio la esposa, una adulta mayor y con dificultad auditiva, quien confirmó esa versión. Fue acompañada por un familiar hasta el lugar seguro donde se encontraba ante del derrumbe.

Importantes acumulados de lluvia en Santiago de Cuba

TV Santiago informó que teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que afectan a Santiago de Cuba, se han suspendido las actividades docentes en todos los municipios de la provincia, una de las medidas adoptadas en el actual escenario meteorológico.

Los círculos infantiles continuarán prestando servicios y se mantienen las actividades laborales concentrados en la recuperación e higienización de los centros, orientó la Dirección de Educación provincial.

Según la fuente, los acumulados de lluvia han sido los siguientes: