Universidad de Sancti Spíritus apuesta por el desarrollo del talento de los jóvenes espirituanos

El proyecto de investigación territorial Desarrollo del Talento para el Estudio de las Ciencias Exactas y Naturales llega al cierre de su primera etapa con resultados prometedores para seguir potenciando el talento de los estudiantes espirituanos

El proyecto está dirigido a estudiantes del IPVCE Eusebio Olivera. (Foto: Facebook)

A tres años de su puesta en marcha, el proyecto de investigación territorial Desarrollo del Talento para el Estudio de las Ciencias Exactas y Naturales para estudiantes del IPVCE Eusebio Olivera llega al cierre de su primera etapa este mes de diciembre tras el cumplimiento de sus principales objetivos y los prometedores resultados que presenta para seguir potenciando el talento de los estudiantes espirituanos.

El doctor en Ciencias Andel Pérez González, profesor titular de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) y jefe del citado proyecto, precisó: “Hemos concretado ocho resultados en informes de investigación, uno más de lo que habíamos previsto, entre ellos sistematizaciones teóricas y parciales que profundizan en el estado actual del proceso de atención a estudiantes con talento en Sancti Spíritus, estrategias pedagógicas para el desarrollo de la cultura científica y la introducción de los resultados obtenidos, además de la elaboración de un compendio de materiales metodológicos y docentes que ya está en manos de profesores y estudiantes”.

Durante estos tres años de actividad, el proyecto se presentó en eventos nacionales e internacionales como Universidad, Didáctica de la Ciencia, Pedagogía y la Conferencia Científico Internacional de la Uniss Yayabociencia.

Doctor en Ciencias Andel Pérez González, profesor titular de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez.

Asimismo, se concretaron ocho publicaciones científicas, una de ellas en la revista Pedagogía y Sociedad, mientras las restantes se encuentran en proceso de arbitraje.

“El proyecto supuso una oportunidad para la superación de los profesionales implicados; formamos un nuevo máster en ciencias, cuya tesis se centró en la elaboración de un software para el entrenamiento de los educandos en geometría, también resultó el trabajo de diploma de un estudiante de Educación en Biología y, ahora, estamos inmersos en la formación de seis nuevos doctores en ciencias, tres procedentes de la Uniss, dos del IPVCE y uno de la Dirección Municipal de Educación en Trinidad, todos vinculados a la formación del talento y la cultura científica”, confirmó Pérez González.

Un proyecto que incentivó el interés de la comunidad educativa en estos temas y que, al cierre de su primera etapa, tiene un nuevo objetivo centrado en la identificación de los estudiantes con talento para el cual ya se trabaja en una tesis doctoral.