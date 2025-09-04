Universidad de Sancti Spíritus inicia el curso con mejor infraestructura (+fotos)

Comenzaron su etapa universitaria alrededor de 240 estudiantes que se incorporaron este curso. (Foto: UNISS)

Como ya es habitual en septiembre la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) abrió sus puertas a un nuevo período lectivo, para recibir a más de 5 000 jóvenes que se formarán a través de diferentes modalidades de estudio en 34 carreras y programas que ofrece esa prestigiosa institución.

Comenzaron su etapa universitaria alrededor de 240 estudiantes que se incorporaron este curso; quienes fueron recibidos, de forma oficial, este miércoles en un acto simbólico de inicio del calendario escolar, y recibirán durante todo el mes de septiembre el habitual período de familiarización.

A pesar de la compleja situación que hoy vive el país, los estudiantes encuentran una universidad con mejor infraestructura, señaló el Doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la universidad. (Foto: Gabriela Estrella Cañisares/Escambray)

“A pesar de la compleja situación que hoy vive el país, los estudiantes encuentran una universidad con mejor infraestructura, donde destacan la remodelación de parte de la residencia estudiantil, obras que esperamos continuar para optimizar las condiciones de vida de los estudiantes, así como el trabajo que junto a ETECSA hemos llevado a cabo para mejorar la conectividad y el acceso a Internet, a favor del desarrollo de todos los procesos universitarios”, precisó el Doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la universidad.

Precisamente, de cara al inicio del curso, la UNISS y ETECSA trabajaron de conjunto para la reubicación de los servidores universitarios, que fueron trasladados a las oficinas centrales de la empresa de telecomunicaciones en el territorio, para así garantizar el funcionamiento de estos de forma permanente, aun cuando no haya fluido eléctrico y, también, garantizar mejor conectividad y eficacia en los servicios.

Además, se ubicaron oficinas de ETECSA en las diferentes sedes universitarias con el objetivo de revisar los contratos y líneas de telefonía móvil de los estudiantes y garantizar que todos tengan el acceso a la compra del paquete adicional de datos.



Acto de inicio del curso en la UNISS. (Fotos: Gabriela Estrella Cañisares/Escambray)

De igual forma, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) tiene como prioridades inmediatas para este nuevo período el desarrollo del proceso eleccionario que comenzará este mes y se extenderá hasta octubre con diferentes actividades a nivel de base; además de la selección y abanderamiento del contingente de jóvenes que se sumarán a la tarea Educando por Amor en los próximos días, para apoyar la tensa situación que vive la provincia con el completamiento de la cobertura docente en la educación general.