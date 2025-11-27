Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez apuesta por la divulgación de los resultados científicos

Entre las prioridades de la casa de altos estudios figuran la creación de un sello editorial propio y la inclusión de su revista Márgenes en bases de datos de impacto

En el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) se gestionan las dos revistas universitarias. (Foto: UNISS/Facebook)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) tiene entre sus prioridades inmediatas continuar perfeccionando las estructuras necesarias para garantizar la divulgación de los resultados científicos de sus investigadores y su socialización a nivel global.

En este propósito el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de esa casa de altos estudios asume un papel fundamental, pues desde allí se gestionan las dos revistas universitarias: Pedagogía y Sociedad enfocada, en su mayoría, en la formación doctoral y ubicada ya en diversas bases de datos de impacto, y Márgenes, la cual se caracteriza por ser más multifacética, con probado alcance y prestigio.

“Próximamente nuestra universidad contará con un sello editorial propio bajo el nombre de Raúl Ferrer, un homenaje a este gran escritor, poeta e investigador espirituano; con esto estaremos cumpliendo un sueño como institución y tendremos más facilidades a la hora de publicar libros de nuestros investigadores”, aseguró Lidia Esther Estrada, directora del CRAI.

En estos momentos la casa espirituana de altos estudios está promocionando su más reciente libro: Metodología de la investigación académica enfoques cuantitativo y cualitativo. Guía práctica para investigadores noveles, de las doctoras en Ciencias Judith Martínez Alonzo y Wanda Román Santana.

Esa publicación vio la luz a través de la colaboración con una universidad de la República Dominicana. El texto consta de varios capítulos que se centran en los principales paradigmas, enfoques y herramientas para comprender y aplicar metodologías en diversos campos del conocimiento.

Asimismo, la directora del CRAI puntualizó que la universidad garantiza el acceso a estas publicaciones de forma permanente y lo mantiene abierto para todos los estudiantes e investigadores que deseen publicar con la UNISS y enviar por esta vía sus contribuciones científicas.