Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez estrena sello editorial

Ediciones UNISS Raúl Ferrer contribuirá al mejor aprovechamiento de la riqueza intelectual y potencialidades científicas de la comunidad académica espirituana, además de ser un pilar fundamental en la promoción de la investigación y el pensamiento crítico en esa casa de altos estudios

La inauguración de Ediciones UNISS Raúl Ferrer supone un hito y un sueño cumplido para la casa espirituana de altos estudios. (Fotos: Gabriela E. Cañizares/Escambray)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) estrenó sello editorial propio, bajo el nombre de Ediciones UNISS Raúl Ferrer; lo que supone un sueño cumplido para esta casa de altos estudios, que persigue el objetivo de aprovechar la riqueza intelectual y potencialidades científicas de la comunidad académica espirituana.

Además, simplifica la circulación de materiales científicos, promueve la identidad local y universitaria, facilita la colaboración entre diversos departamentos, facultades y proyectos nacionales e internacionales, sin olvidar el apoyo permanente a estudiantes y profesores en sus publicaciones científicas y el incentivo constante para fomentar el pensamiento crítico y la innovación en esa casa de altos estudios.

“Contar con un sello editorial propio aporta identidad a nuestra universidad; es verdaderamente un hito para la UNISS, un sueño cumplido tras muchos años de trabajo que nos otorga más autonomía e independencia a la hora de publicar trabajos científicos con un mayor protagonismo en la comunidad universitaria cubana”, precisó Lidia Esther Estrada, directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la universidad espirituana.

Ediciones UNISS Raúl Ferrer ya cuenta con el primer libro publicado bajo su sello; el texto en cuestión es Soberanía alimentaria y desarrollo agropecuario y forestal III, compilado por la doctora en ciencias Kolima Peña Calzada, reconocida investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNISS.

Esta obra aborda temas cruciales para la sociedad cubana contemporánea, entre los que destacan la sostenibilidad, la producción agropecuaria y la importancia de garantizar la soberanía alimentaria. Los aportes del colectivo de autores del volumen, donde no sólo figuran destacados académicos, sino también estudiantes con importantes resultados científicos, ofrecen una visión integral y actualizada muy valiosa para otros investigadores y profesionales de esa área.

“Este libro ha sido una ventana para socializar los resultados que con esfuerzo hemos logrado en nuestras investigaciones científicas, además del protagonismo que tienen en él los trabajos de los estudiantes, quienes ya poseen destacados resultados científicos y utilizarán esta oportunidad para seguir creciendo profesionalmente”, aseguró el profesor e investigador espirituano Juan Alberto Sánchez Reina, quien integra el colectivo de autores del citado texto.

Con este sello la UNISS rinde homenaje a Raúl Ferrer, quien fuera un destacado intelectual, poeta, investigador y docente cubano, cuyo legado continúa inspirando a generaciones de investigadores y estudiantes; un hombre que dedicó su vida a la promoción de la educación e investigación científica, así como la defensa de los derechos humanos y la justicia social.