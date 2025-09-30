Universitarios espirituanos formalizan su ingreso a la FEU

Los más de 200 estudiantes que ingresaron este nuevo curso a la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez recibieron el carné que los acredita como miembros de la organización

Diversas autoridades del Partido, la UJC y la dirección de la UNISS acompañaron a los estudiantes en esta nueva etapa de su vida universitaria. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

En la mañana de este martes tuvo lugar en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) el acto de ingreso a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) para los estudiantes de primer año; una emotiva jornada en la que los más de 200 estudiantes recibieron el carné que los acredita como miembros de la organización que agrupa a todos los universitarios cubanos.

“Ingresar a la FEU no es sólo formar parte de una organización, es sumarse a una historia viva que tiene más de 100 años de compromiso, sueños y luchas lideradas por estudiantes como nosotros. Ser parte de ella significa heredar el legado de quienes nos precedieron, asumir responsabilidades, ser críticos y propositivos para formarnos no sólo como profesionales, sino como el futuro de nuestra Patria”, precisó Osleydis Valle Arébalo, presidenta de la FEU de esta casa de altos estudios.

Esta actividad simbólica tiene lugar cada 30 de septiembre para rendir homenaje al líder estudiantil Rafael Trejo, quien fue asesinado este día del año 1930 a manos de la dictadura de Gerardo Machado; además se evocó el recuerdo de otros jóvenes que, como él, formaron parte de la FEU y dieron muestra de la valía del estudiantado cubano.

Yoaniel Ledezma Pérez, estudiante de primer año de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, habló en nombre de sus compañeros: “El ingreso a esta organización histórica significa que no somos ya simples estudiantes en busca de conocimientos, ahora somos universitarios comprometidos con la visión de aportar desde nuestra carrera al desarrollo de Cuba, un compromiso que asumimos con alegría y orgullo porque ser parte de la FEU es ser parte de la historia”.

Durante el acto fueron reconocidos los estudiantes que obtuvieron medalla de oro en el pasado Festival Provincial de Artistas Aficionados y fue lanzada la convocatoria a las audiciones para el Sexto Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU, que comenzará este miércoles.

También hubo espacio para expresar el apoyo de la Federación Estudiantil Universitaria espirituana a la República Bolivariana de Venezuela y concluir formalmente con la recogida de firmas de esa institución educativa en pro de la paz para esa hermana nación y toda América.