Vegueros aseguran duelo ante los Gallos

Al vencer por la vía rápida a los Gallos espirituanos este sábado, los Vegueros de Pinar del Río aseguraron el duelo particular con registro de tres éxitos en cuatro presentaciones, a falta del partido de este domingo para cerrar sus octavas subseries, que los condujo a transitar ya por la segunda mitad de la actual campaña beisbolera cubana.

Para los yayaberos, el revés 12 carreras por cero implicó un significado doble en el orden negativo: a la vez que su pitcheo fue vapuleado, su tanda ofensiva resultó anulada, al extremo de apenas conseguir un par de imparables, ambos a la cuenta de Alexei Febles.

El cerrojo lo impuso desde el box tabacalero un trío de lanzadores, encabezado por el abridor y triunfador Leodán Reyes, que tiró cinco efectivas entradas y fue secundado por Yosdany Martínez y Mario Luis del Hoyo, cada uno con un episodio sin tropiezos.

Muy diferente décimo el panorama para los tiradores espirituanos. José Luis Brañas, el derrotado, soportó siete carreras, aunque solo cuatro de ellas se computaron como limpias; Miguel Dávila permitió un hit, regaló dos boletos y admitió par de anotaciones; y Reicher Gómez completó la faena luego de que le sumarán otras tres, una de ellas inmerecidas.

Alexei Ramírez, de tres-tres, con cuatro remolcadas y una registrada, resultó inspiración ofensiva de los pativerdes, que en total consiguieron trece inatrapables en el choque, un trío de ellos dobles, que figuraron como los únicos extrabases del partido.

Este domingo Gallos y Vegueros tienen programado el encuentro conclusivo del duelo particular, con los del centro del país ubicados en el séptimo puesto de la tabla de posiciones y los del occidente todavía anclados en inusual onceno escalón.