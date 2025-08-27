Venezuela solicita apoyo a la ONU ante tensiones con Estados Unidos

La ONU aún no ha emitido comentarios oficiales sobre la reunión ni sobre la petición venezolana

La solicitud fue realizada por el canciller Yván Gil durante una reunión con Gianluca Rampolla, coordinador residente del organismo en Caracas. (Foto: Radio Rebelde)

Venezuela pidió respaldo al secretario general de la ONU, António Guterres ante el comportamiento injerencista de Estados Unidos. La solicitud fue realizada por el canciller Yván Gil durante una reunión con Gianluca Rampolla, coordinador residente del organismo en Caracas.

Gil expresó su preocupación por el despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe, calificándolo como una amenaza a la paz regional. También denunció que EE.UU. promueve “falsas narrativas” para justificar posibles agresiones, en referencia a las acusaciones que vinculan al presidente Nicolás Maduro con el presunto Cártel de los Soles, una organización que Washington considera terrorista y dedicada al narcotráfico.

Venezuela rechaza la existencia de dicho cartel, alegando que se trata de una invención para legitimar acciones hostiles. La ONU aún no ha emitido comentarios oficiales sobre la reunión ni sobre la petición venezolana.

Despliegue militar en el Caribe

El 25 de julio, Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional y aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro. Posteriormente, anunció el envío de buques de guerra a aguas cercanas a América Latina como parte de sus supuestas operaciones contra el narcotráfico.

Uno de estos buques, el USS Jason Dunham, arribará el 28 de agosto a Curazao, según confirmó el primer ministro de la isla, Gilmar Pisas, aunque no se ha detallado la llegada de otras embarcaciones.

Respuesta venezolana

Ante el despliegue militar, Venezuela convocó a la ciudadanía a inscribirse en la Milicia Bolivariana, creada en 2005 por Hugo Chávez, para defender su soberanía. Curazao, ubicada a solo 65 kilómetros de la costa venezolana, se convierte en un punto estratégico en este escenario de tensión geopolítica.