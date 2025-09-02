Vietnam festeja en grande sus 80 años de independencia (+fotos)

Vietnam todo festejó este 2 de septiembre el aniversario 80 de su independencia

La celebración tuvo lugar en la histórica plaza Ba Dinh. (Fotos: PL)

Un impresionante desfile militar y de 13 bloques populares que concluyó con un colorido y alegre programa artístico, hizo vibrar este 2 de septiembre la histórica plaza Ba Dinh, donde Vietnam todo festejó hoy el aniversario 80 de su independencia.

Cielo, tierra y mar sirvieron de escenario a la celebración, devenida momento sagrado en el que, al decir del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se rindió respetuoso homenaje a los antepasados “y expresamos nuestra infinita gratitud al gran Presidente Ho Chi Minh”.

Honramos –dijo- a los precursores revolucionarios, así como a los millones de compatriotas y combatientes que sacrificaron sus vidas y dedicaron sus esfuerzos por la independencia, la libertad, la reunificación de la Patria y la felicidad del pueblo.

Un piloto heroico recordado por su excepcional logro de derribar seis aviones enemigos, el teniente general Nguyen Duc Soat, se encargó de encender la pira que ardió durante toda la ceremonia y fueron precisamente sus compañeros de armas, los escuadrones de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam los primeros en saludar la marcha.

En el cielo un escuadrón de helicópteros Mi-171, Mi-17 y Mi-8 sobrevoló la congestionada plaza portando las banderas del Partido Comunista y la enseña nacional, mientras formaciones de aviones de transporte, de entrenamiento y reconocimiento y modernos cazas multifunción supersónicos Su-30MK2 realizaron vuelos de demostración.

Mientras, a unos mil 130 kilómetros de aquí, en las aguas de la base militar de Cam Ranh, comenzaba simultáneamente el primer desfile naval a gran escala para conmemorar la efeméride con la participación de buques de guerra, submarinos, fragatas lanzamisiles, cañoneras, embarcaciones de las guardias costera y fronteriza y la milicia naval.

En tierra, la marcha por la plaza Ba Dinh la abrió la Guardia de Honor que portaba una maqueta del Emblema Nacional inspirado en los tambores de bronce, símbolo de la unidad nacional, seguidos por representantes de los 54 grupos étnicos del país, la bandera del Partido y la enseña nacional, y un vehículo con el retrato del tío Ho.

Después comenzaron a desfilar formaciones del Ejército Popular de Vietnam y de las Fuerzas de Milicia y Autodefensa en las que estuvieron representadas las fuerzas especiales, de guerra electrónica y de mantenimiento de la paz, la artillería, ingeniería, y tropas blindadas, de misiles, y de defensa química, entre otras.

Mas, acaso, lo más impresionante resultó la presencia, por primera vez después de 40 años, de vehículos, armamento y equipos modernos, entre ellos los blindados XCB-01, artillería autopropulsada, complejos de misiles, drones de combate y sistemas de defensa aérea S-125-VT, muchos de ellos diseñados y fabricados en Vietnam.

Impresionante el Desfile militar por el 80 aniversario de la independencia de #Vietnam, en la histórica plaza Ba Dinh, donde Ho Chi Minh leyó la trascendental Declaración en 1945.



Honor y emoción profunda representar a #Cuba en la celebración de tan entrañables hermanos. pic.twitter.com/85Fiyim3zF — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 2, 2025

Luego, las fuerzas de Seguridad Pública mostraron también vehículos especiales como los blindados antiterroristas, vehículos de rescate, de operaciones submarinas, antidisturbios, drones y el sistema Truong Son desarrollado por el Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones (Viettel) para proteger la soberanía marítima e insular.

Como colofón, 13 bloques representando a todas las esferas de la sociedad llenaron de colorido la histórica plaza, donde un vistoso programa artístico cerró la celebración, literalmente extendida por las principales arterias de esta urbe, que desde hace dos días colman ciudadanos prestos a celebrar por todo lo alto tan significativa fecha.