Ante el complejo escenario económico que vive el país, en este mes de diciembre volverá el central Melanio Hernández, de Tuinucú, a la contienda azucarera. Más de un tropiezo encuentran a su paso los trabajadores del ingenio debido a la falta de combustible, neumáticos y el estado de los caminos. A este importante tópico se acerca el equipo de VisionEs. Otros temas de interés también podrás encontrar en la presente emisión.
VisionEs: Aires de zafra en Tuinucú
Sobre el inminente inicio de la contienda azucarera en Tuinucú y otros interesantes asuntos de la agenda pública trata la presente emisión de VisionEs
