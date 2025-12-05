VisionEs: Aires de zafra en Tuinucú

Sobre el inminente inicio de la contienda azucarera en Tuinucú y otros interesantes asuntos de la agenda pública trata la presente emisión de VisionEs

Ante el complejo escenario económico que vive el país, en este mes de diciembre volverá el central Melanio Hernández, de Tuinucú, a la contienda azucarera. Más de un tropiezo encuentran a su paso los trabajadores del ingenio debido a la falta de combustible, neumáticos y el estado de los caminos. A este importante tópico se acerca el equipo de VisionEs. Otros temas de interés también podrás encontrar en la presente emisión.