VisionEs: En observación las arbovirosis

Este viernes, VisionEs ahonda en la situación clínico-epidemiológica de la provincia y la atención a pacientes con síntomas febriles en el mayor centro asistencial del territorio. Además, el noticiero se acerca a la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza de Sancti Spíritus, que sortea no pocos obstáculos para cumplir con la entrega de leche y la merienda escolar.