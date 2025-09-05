VisionEs: En observación las arbovirosis

El noticiero de Escambray explica la situación epidemiológica de la provincia y otros interesantes asuntos

Audiovisuales Escambray

5 septiembre, 2025 - 5:45am

Este viernes, VisionEs ahonda en la situación clínico-epidemiológica de la provincia y la atención a pacientes con síntomas febriles en el mayor centro asistencial del territorio. Además, el noticiero se acerca a la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza de Sancti Spíritus, que sortea no pocos obstáculos para cumplir con la entrega de leche y la merienda escolar.

