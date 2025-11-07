VisionEs: Hospital Pediátrico atento a las arbovirosis
Debido al alza de arbovirosis en Sancti Spíritus la atención a los niños se refuerza en el Hospital Pediátrico Docente José Martí Pérez. A este asunto se acerca VisionEs, que además indaga sobre la venta de carbón en el territorio
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.