VisionEs: Medios públicos en Cuba, ¿cambiar o cambiar?
El II Coloquio Nacional de Periodismo Juan Antonio Borrego In Memoriam sesionó en Sancti Spíritus con el objetivo dialogar en torno a la transformación de la prensa cubana. VisionEs resume los debates
