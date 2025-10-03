VisionEs: Una restauración para la Escuela Taller

La falta de un local para la Escuela Taller Conrado Garau Gayá y otros temas de interés podrá encontrarlos en la presente emisión del noticiero de Escambray

Audiovisuales Escambray

3 octubre, 2025 - 5:35am

La Escuela Taller Conrado Garau Gayá, de la Oficina del Conservador de la ciudad de Sancti Spíritus, sufre la ausencia de un local idóneo y de materiales básicos para la impartición de las clases, asuntos que se muestran como una grieta que rompe con el proceso docente.

A pesar de ello, el esfuerzo de los profesores que allí laboran mantiene vivo el sueño de Eusebio Leal de conservar las ciudades patrimoniales como Sancti Spíritus. Este y otros temas de interés podrá encontrarlos en la presente emisión del noticiero de Escambray.

RELACIONADO CON:

Audiovisuales Escambray

Texto de Audiovisuales Escambray
Audiovisuales Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025