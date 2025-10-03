VisionEs: Una restauración para la Escuela Taller

La Escuela Taller Conrado Garau Gayá, de la Oficina del Conservador de la ciudad de Sancti Spíritus, sufre la ausencia de un local idóneo y de materiales básicos para la impartición de las clases, asuntos que se muestran como una grieta que rompe con el proceso docente.
A pesar de ello, el esfuerzo de los profesores que allí laboran mantiene vivo el sueño de Eusebio Leal de conservar las ciudades patrimoniales como Sancti Spíritus. Este y otros temas de interés podrá encontrarlos en la presente emisión del noticiero de Escambray.
