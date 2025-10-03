VisionEs: Una restauración para la Escuela Taller

La falta de un local para la Escuela Taller Conrado Garau Gayá y otros temas de interés podrá encontrarlos en la presente emisión del noticiero de Escambray

La Escuela Taller Conrado Garau Gayá, de la Oficina del Conservador de la ciudad de Sancti Spíritus, sufre la ausencia de un local idóneo y de materiales básicos para la impartición de las clases, asuntos que se muestran como una grieta que rompe con el proceso docente.

A pesar de ello, el esfuerzo de los profesores que allí laboran mantiene vivo el sueño de Eusebio Leal de conservar las ciudades patrimoniales como Sancti Spíritus. Este y otros temas de interés podrá encontrarlos en la presente emisión del noticiero de Escambray.