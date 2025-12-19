Vivo enamorada de mi trabajo (+fotos)

Asegura la máster en Ciencias María Luisa Lara Zayas, profesora titular y consultante de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, quien recibió el Premio Anual por la Obra de la Vida Carlos Rafael Rodríguez que entrega la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba

Son más de cinco décadas las que la máster en Ciencias María Luisa Lara Zayas, profesora titular y consultante de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) ha dedicado al magisterio; una noble labor donde puede presumir de haber formado a cientos de contadores cubanos, quienes agradecen sus sabios consejos, enseñanzas certeras y el amor más genuino hacia su trabajo y sus alumnos.

“Comencé mi camino en la Educación en 1961, con solo 13 años de edad, cuando acepté la tarea de alfabetizar en el Escambray; allí viví momentos muy lindos, pero también muy duros, pues al ser tan joven me sentía asustada y reconozco que lloré mucho. Es una experiencia que atesoraré para siempre en mi memoria”, asegura la profe Mariíta, como todos sus alumnos la conocen.

“No creo poder describir el orgullo que siento al ver a mis alumnos en la calle, de saberlos exitosos en la esfera profesional”, asegura.

En 1974, tras graduarse como técnica de nivel medio en Contabilidad, inició su trayectoria en el Instituto de Economía José Mendoza, de Trinidad, y cuatro años más tarde se instaló con su familia en la ciudad de Sancti Spíritus, donde comenzó a trabajar en el Instituto de Economía Enrique Villegas.

Pero su primer contacto con el nivel superior de enseñanza fue en 1984, cuando aceptó el reto para desempeñarse como profesora de Contabilidad y Costos en la Filial del Instituto Superior de Dirección de la Economía para impartir la docencia a cuadros de dirección en la provincia, además de estrenarse como jefa del departamento docente de esa especialidad.

Luego de varios años en ese centro, su excelente trabajo la llevó a ser reconocida como vanguardia a nivel provincial y profesora más destacada en el área de superación y publicaciones científicas.

Como ella misma asegura, la práctica es el criterio de la verdad, lo que la impulsó a insertarse como contadora principal en la Empresa de Comercio de Sancti Spíritus, además de desempeñarse como asesora de Economía en la UNISS y profesora consultante del Departamento de Auditoría de esa casa de altos estudios, entre otras responsabilidades que ha asumido.

Ese centro ha sido para ella un sitio sagrado, pues en él ha dejado una parte de su vida. Quizá por ello, en el 2001, tras varias décadas dedicada al magisterio, luego de jubilarse, se reincorporó de forma inmediata. Ese mismo, año la Universidad Central Marta Abreude Las Villas (UCLV) le otorgó la categoría de profesora titular.

“También he disfrutado mucho la investigación científica en mi área del conocimiento, he tenido el privilegio de ser parte de diversos colectivos de autores para elaboración de textos de estudio para los estudiantes de Economía y Contabilidad, entre ellos el primer capítulo del texto de Contabilidad General III, un gran honor pues ese volumen se utiliza en todas las universidades del país”, confiesa.

Eminentes contadores y académicos de nuestro país han evaluado sus clases y quedan sorprendidos por su profesionalidad, lo que le ha valido excelentes resultados y el inmenso prestigio del que hoy goza.

Tales empeños avalan los múltiples reconocimientos de los que puede presumir, entre estos las medallas Pepito Tey y Frank País, la condición de Vanguardia Nacional, el Premio del Ministro de Educación Superior, además de varias distinciones que le ha otorgado el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.

Si hay un lugar especial para la profe Mariíta, es la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez; al evocarlo, no puede evitar emocionarse y reafirmar: “En la UNISS he vivido alguno de los momentos más especiales de mi vida, allí siempre quedará una parte de mí, pues son ya muchos años entregada a ese centro”.

El 2020 fue muy especial para ella, pues la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba le entregó el Premio Anual por la Obra de la Vida Carlos Rafael Rodríguez, una distinción que solo ostentan dos espirituanos y que reconoce su tesón, esfuerzo y trayectoria como contadora.

“Nunca pensé que este premio llegaría, había otros profesionales muy destacados que también lo merecían; recibirlo ante tantas personas en el Aula Magna de la Universidad de La Habana ha sido uno de los honores de mi vida, un momento muy especial que recordaré siempre”, asegura.

Hace poco tuvo el privilegio de ser la tutora de una tesis de maestría de la UCLV centrada en la implementación del sistema de costos para los servicios de la Empresa de Correos de Cuba en todo el país; un proyecto que la hizo muy feliz y del que dice sentirse muy orgullosa de haber formado parte.

“Vivo enamorada de mi trabajo, me llena de satisfacción por eso cuando estoy a las puertas de cumplir ochenta años y, a pesar, de estar cansada por los achaques de la edad no quiero renunciar a él; así que espero mientras la salud lo permita seguir en el aula entre números y estudiantes ávidos de saber”, confirma emocionada.

Son cientos de contadores los que han pasado por las manos de esta profesora, quienes presumen de haber tenido el privilegio de sentarse en un aula liderada por ella y tener la oportunidad de nutrirse de la experiencia y los oportunos consejos de una mujer que ha vivido para la contabilidad y la educación cubanas.

“No creo poder describir el orgullo que siento al ver a mis alumnos en la calle, de saberlos exitosos en la esfera profesional; en esos momentos pienso en que yo contribuí a sus logros, siempre será un privilegio haber formado parte de sus vidas”, concluye.