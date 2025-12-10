Xiomara Castro: Trump violó «principio más sagrado» de Honduras

La mandataria aseveró que denunciará lo que describió como “golpe electoral” ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), entre otros organismos internacionales

La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, durante un acto público en Tegucigalpa, 10 de octubre de 2025. (Foto: Internet)

La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, condena la intromisión de EE.UU. en el proceso electoral de este país y afirma que lo denunciará ante la ONU.

“Desde aquí, desde esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (…) Violó el principio más sagrado de nuestra Constitución: la soberanía reside en el pueblo, exclusivamente en el pueblo hondureño”, enfatizó el martes la mandataria.

Denunció la coacción, el chantaje, la extorsión, las trampas y fraudes registrados en las elecciones generales hondureñas del 30 de noviembre y, en específico, apuntó contra las amenazas de Trump a los votantes hondureños en caso de asistir a las urnas, advirtiendo de que “constituyen un ataque directo a la voluntad popular”.

La mandataria aseveró que denunciará lo que describió como “golpe electoral” ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), entre otros organismos internacionales.

Castro también puso en entredicho la decisión del Gobierno estadounidense de indultar “por intereses políticos” durante el proceso electoral al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.

Las denuncias de Castro se produjeron en la misma jornada en que la comisionada del Sistema Nacional de Emergencias 911 de Honduras, Miroslava Cerpas, presentara al Ministerio Público un expediente con pruebas que confirman presiones ejercidas por maras, pandillas y estructuras vinculadas al narcotráfico y amenazas de muerte a simpatizantes del oficialista Partido Libre.

Afirmó que se trata de uno de los episodios más graves de intimidación política vividos en el país, recalcando que el aporte del 911 es clave para que las autoridades determinen si existen bases legales para anular el proceso electoral.

Han transcurrido diez días desde los comicios y el escrutinio sigue suspendido debido a los problemas técnicos en el sistema de divulgación de resultados.

La emisora HRN informó el lunes que Nasry Asfura, el candidato del conservador Partido Nacional, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, mantiene una ligera ventaja con el 40,53 %, seguido por el centroderechista Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal, con 39,16 % de los votos, y la candidata del oficialista Rixi Moncada del partido Libertad y Refundación (Libre), con el 19,32 % de apoyos.

El gobernante partido Libre adelantó que desconocerá los resultados y llamó a sus militantes el 13 de diciembre a movilizaciones, mientras que Nasralla denunció “robo” y “fraude”.