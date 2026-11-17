El líder revolucionario cuestionó sobre el mundo actual en que un imperio bárbaro proclama el derecho de atacar sorpresiva y preventivamente a 70 o más países, capaz de llevar la muerte a cualquier rincón del mundo

Los diagnósticos y análisis de Fidel Castro sobre el estado del proceso revolucionario y el socialismo en Cuba son de plena vigencia, pese a que los formuló hace 21 años. (Foto: Estudios Revolución)

El 17 de noviembre de 2005, el Comandante en jefe, Fidel Castro, pronunció uno de los discursos más importantes para la Revolución que abarcó desde cuestiones históricas nacionales, la visión futura en la construcción del socialismo en Cuba y repasó temas puntuales de aquel momento.

Invitado por la Federación Estudiantil Universitaria como parte de un homenaje por el aniversario 60 de su entrada a la Universidad de La Habana, Fidel dio una lección magistral durante casi siete horas a los asistentes al Aula Magna de la Casa de Altos Estudios de la capital.

La fecha resultó elegida con toda intención para coincidirla con la efeméride (Día Internacional de los Estudiantes), escogida en honor de los nueve estudiantes asesinados por los nazis en Praga, un 17 de noviembre, pero de 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.

El líder revolucionario abordó numerosos temas, pero en especial sobresalió el intercambio de opiniones con el auditorio y la convocatoria a reflexionar sobre las fuerzas capaces de destruir a la Revolución.

Los diagnósticos y análisis de Fidel Castro sobre el estado del proceso revolucionario y el socialismo en Cuba son de plena vigencia, pese a que los formuló hace 21 años.

En uno de sus puntos, el líder revolucionario cuestionó sobre el mundo actual en que un imperio bárbaro proclama el derecho de atacar sorpresiva y preventivamente a 70 o más países, capaz de llevar la muerte a cualquier rincón del mundo.

“Y con ese fin, utiliza las más sofisticadas armas y técnicas de matar», puntualizó.

Un mundo donde impera el imperio de la brutalidad y de la fuerza, con cientos de bases militares en todo el planeta, y “entre ellas una en nuestra propia tierra, en la que intervino arbitrariamente cuando el poder colonial español no podía sostenerse y cuando cientos de miles de los mejores hijos de este pueblo, de poco más de un millón de habitantes, habían perecido en una larga guerra de alrededor de 30 años.

«Una Enmienda Platt repugnante en virtud de una resolución de igual repugnancia que, de forma traidora, otorgaba el derecho a intervenir en nuestra tierra cuando a su criterio no existiese suficiente orden”, acotó.

Más adelante, Fidel previó que un día se volverían realidad las amenazas emitidas por Estados Unidos contra Irán, al cual, en alianza con Israel, el Pentágono atacó el pasado 28 de febrero y como resultado creó una crisis en el sector energético mundial con el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa casi el 20 por ciento del petróleo que se comercializa en el planeta.

Al respecto, el Comandante en jefe precisó: “A aquel país (Irán) lo conocemos bien, es un país de 70 millones de habitantes, que se propone el desarrollo industrial y piensa con toda razón que es un gran crimen comprometer sus reservas de gas o de petróleo para alimentar el potencial de miles de millones de kilowatts/hora que requiere con urgencia un país del Tercer Mundo su desarrollo industrial.

El presidente cubano comparó las armas de destrucción masiva de Estados Unidos e Israel con las que cuenta Cuba, a la que, aseguró, no le hacen falta ese tipo de herramientas de muerte, porque hay “otro tipo de armas nucleares, nuestras ideas; nosotros poseemos armas del poder de las nucleares, es la magnitud de la justicia por la cual luchamos; nosotros poseemos armas nucleares en virtud del poder invencible de las armas morales. Por eso nunca se nos ha ocurrido fabricarlas, ni se nos ha ocurrido buscar armas biológicas”.

Sí se fabrican, aseveró, “armas para combatir la muerte, para combatir el SIDA, para combatir las enfermedades, para combatir el cáncer, a eso dedicamos nuestros recursos, a pesar de que el bandido aquel —ya no me acuerdo cómo se llama el tipejo que han nombrado, no sé si Bolton, Bordon, qué sé yo—, nada menos que representante de Estados Unidos en Naciones Unidas, un supermentiroso, descarado, inventor de que Cuba estaba investigando en el Centro de Ingeniería Genética para producir armas biológicas”.

En esa misma línea, el líder revolucionario se refirió a la formación de médicos en el país, en tanto que al triunfo de la Revolución unos tres mil emigraron a Estados Unidos y el 25 por ciento de los profesores.

“De ahí partimos hacia el país de hoy, que se yergue ya casi como capital de la medicina mundial.

«Hoy nuestro pueblo tiene a su disposición, por lo menos, 15 médicos, y mucho mejor distribuidos, por cada uno de los que quedaron aquí en el país; tiene decenas de miles en el exterior prestando servicios solidarios, y crecen. Hay en este momento —pedí la cifra exacta— 25 mil estudiantes de Medicina; en primer año alrededor de siete mil, e ingresarán no menos de siete mil cada año, y tiene ya más de 70 mil médicos.

«No hablo de las decenas de miles de estudiantes de otras ciencias médicas, tenemos la idea de que estén estudiando en el área de la medicina alrededor de 90 mil, si usted incluye las enfermeras, las que están estudiando licenciatura en enfermería y todos los que estudian carreras relacionadas con la salud, dentro del caudal enorme de estudiantes que hoy tiene nuestra universidad”, apuntó.

En referencia al proceso revolucionario, Fidel Castro comentó de lo asombroso que resulta que, a pesar de la diferencia entre los seres humanos, puedan ser uno en un momento o puedan ser millones, y solo pueden ser millones a través de las ideas.

“Nadie siguió la Revolución por culto a nadie o por simpatías personales de nadie. Cuando un pueblo llega a la misma disposición de sacrificio que cualquiera de aquellos que con lealtad y sinceridad traten de dirigirlos y traten de conducirlos hacia un destino, explicó, eso solo es posible a través de principios, a través de ideas”.

Y agregó: “Una conclusión que he sacado al cabo de muchos años: entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo.

Cuando decían: “Esta es la fórmula”, este es el que sabe. Como si alguien es médico. Tú no vas a discutir con el médico acerca de anemia, de problemas intestinales, de cualquier especialidad, al médico nadie lo discute. ¿Quién de nosotros va a discutir con un médico, o con un matemático, o con un experto en historia, en literatura o cualquier materia?

«Pero somos idiotas si creemos, por ejemplo, que la economía —y que me perdonen las decenas de miles de economistas que hay en el país— es una ciencia exacta y eterna, y que existió desde la época de Adán y Eva.

«Se pierde todo el sentido dialéctico cuando alguien cree que esa misma economía de hoy es igual a la de hace 50 años, o hace 100 años, o hace 150 años, o es igual a la época de Lenin, o a la época de Carlos Marx. A mil leguas de mi pensamiento el revisionismo, rindió verdadero culto a Marx, a Engels y a Lenin.

Pienso que la experiencia del primer Estado socialista, Estado que debió arreglarse y nunca destruirse, ha sido muy amarga.

¿Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse, o es que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben?

¿Pueden o no impedir los hombres, puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben? Podía añadirles una pregunta de inmediato. ¿Creen ustedes que este proceso revolucionario, socialista, puede o no derrumbarse? (Exclamaciones de: “¡No!”) ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Lo pensaron en profundidad?”, preguntó Fidel en diálogo con el plenario.

“¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario?, ¿cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario?

Cuando los que fueron de los primeros, los veteranos, vayan desapareciendo y dando lugar a nuevas generaciones de líderes, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Si nosotros, al fin y al cabo, hemos sido testigos de muchos errores, y ni cuenta nos dimos.

Este país puede autodestruirse por sí mismo; esta Revolución puede destruirse, los que no pueden destruirla hoy son ellos; nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra”, aseguró.