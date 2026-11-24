En la Finca del Medio se produce con un mínimo de uso de fuerza de trabajo: una familia de tres generaciones distintas viviendo a gusto en una finca, guajiros felices de ser guajiros

La familia Casimiro se comporta como una comunidad donde la unidad es el desarrollo sostenible.

Hace una semana regresamos de Finca Del Medio. Me ha tomado un poco más de lo normal escribir al respecto, porque allí la realidad es diferente al 90 por ciento del contexto cubano actual: los niños no andan con el celular las 24 horas, sino procurando aprender a ser útiles; la familia hace años no depende de los productos de la libreta de abastecimiento para cubrir su canasta básica, no dependen de la electricidad del Sistema Eléctrico Nacional, ninguna mujer de casa luce estresada ni agotada, nadie en la familia luce mal alimentado, todos conocen los problemas que hay, pero nadie se queja. Han emprendido el arduo camino de transformar e inspirar a un país entero y para esto cuenta con una reserva de semillas para años.

Sobre todo esto escribiré más, pero en este post me centraré en la visión de un guajiro que se enfocó en heredar la tierra de su abuelo y restaurarla. Está ampliamente documentado en artículos de varios medios de prensa mayormente internacionales el origen de lo que es hoy Finca del Medio; sin embargo, lo que pocos cuentan es cuán complejo fue a lo interno de una familia de campesinos que había decidido migrar a la ciudad regresar en pleno 1991 a aquel erial de tierra degradada y erosionada por generaciones de prácticas agrícolas convencionales.

En principio su esposa aceptó, pero la tierra no es algo que produce a corto plazo; vendrían 35 años de aterrazado, compostaje, cultivo de gremios de plantas, modificación del régimen hídrico, construcción de infraestructura y, lo mas difícil, educar desde cero a una familia completa en esto de caminar la larga ruta del desarrollo que pasa primero por investigar e innovar, la larga ruta de la autonomía que pasa primero por capacitarse y luego aprender a gestionar la capacidad.

Todo ello en medio de las habituales crisis y vaivenes legislativos que acontecen en Cuba, especialmente desde los años 90, darían lugar a lo que vemos hoy, que es más que una finca que produce con un mínimo de uso de fuerza de trabajo: una familia de tres generaciones distintas viviendo a gusto en una finca, guajiros felices de ser guajiros.

Casimiro ha levantado un emporio agroecológico en los campos de Taguasco.

Pero no perdamos la perspectiva… Todo esto nació de una herencia y una visión transformadora que, lejos de languidecer o marchitarse en el tiempo, fructificó por la visión y la constancia de un hombre que asumió el reto de dejar su tierra y su parentela e ir a restaurar las tierras de su abuelo.

Hoy cada milímetro de tierra produce alimentos para la familia, cada miembro de la familia tiene un rol bien definido, Casimiro no es un latifundista dando órdenes a derecha e izquierda, sino un padre que educa a su familia en la vocación de permanecer en su cultura haciéndola evolucionar, revitalizándola, perfeccionándola, enriqueciéndola, documentando todos los procesos y compartiendo saberes que urge multiplicar en una sociedad que avanza en sentido contrario, más hacia el yo y menos hacia el nosotros.

La familia Casimiro se comporta como una comunidad donde la unidad común es el desarrollo sostenible y esto es perfectamente replicable a nivel de sociedad, pero va a ser igualmente difícil; hay murallas a las que habrá que darle sus siete vueltas tocando trompeta, habrá arcas que construir y animales que no querrán entrar en ellas, hay hasta una tierra prometida de la que fluye leche y miel, pero habrá gigantes que enfrentar, expulsar o hacer girar la onda y acertarles con una piedra de río entre las sienes si fuera necesario.

Si, frente a la ignorancia, a veces no hay más remedio que enfocarse en acertar y es lo que ha sido el proyecto de vida de Casimiro. Sentarse a la mesa con un hombre que sueña se siente así: no ves arrogancia cuando te mira a los ojos, sino vocación de servicio. Sus historias no están llenas de altivez ni centradas en sus logros personales, sino en inspirar desde la honestidad y la humildad. Sus manos hablan de la rudeza de un hombre que estuvo al timón de la goleta bajo mil tormentas y no perdió ni su tripulación ni su carga ni su barco. Cada cana en su barba tiene el pigmento de la experiencia y seguramente hay en ese pecho un corazón lleno de cicatrices cuyo sueño pasó de ser ver restaurada la tierra de su abuelo a ver a Cuba florecer y fructificar.

La Familia Casimiro te habla mirando a los ojos de lo que ha vivido, no de lo que copió y pegó. La familia Casimiro no es una revista de impacto oculta en la web donde acceden los eruditos compiladores, sino un ente que vive con la avidez de socializar el conocimiento que ha construido.

Las horas de conversación con la familia no terminan nunca con un moderador diciendo «excelentes todas las intervenciones» sin tener ni idea de las profundas esencias que se han tocado. Su vocación de servicio no muere cuando la visita abandona la finca, sino que se multiplica en las redes sociales, reforzando su lógica más profunda de Responsabilidad Social: «aprender, hacer que funcione, enseñar e inspirar».

He repetido en este post deliberadamente la palabra familia en mucha ocasiones con el solo propósito de ilustrar en qué se centra la formula del éxito de Casimiro y su cultura de permanencia. Sobre esto escribiré más, siempre desde la perspectiva de un guajiro que sueña y se regenera, a la vez que se sienta a la mesa con un hombre que sueña con que algo más de 250 000 fincas agroecológicas alimenten esta Isla de la Esperanza.

La Finca del Medio es uno de los puntales de la agroecología en Cuba.

Tomado del perfil de Facebook de Lázaro Ramón Sosa Morell