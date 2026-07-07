Se restablecen circuitos eléctricos en Sancti Spíritus

Hasta el momento se reportan más de 50 000 clientes con servicio en seis municipios y se trabaja para la conexión de líneas en Fomento y La Sierpe

Ilustración: Osval

Una vez interconectado el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde Pinar del Río hasta Holguín, Sancti Spíritus se recupera paulatinamente tras el colapso de la red eléctrica al mediodía de este lunes.

De acuerdo con Roberto Hernández Rojas, director de la Empresa Eléctrica espirituana, hasta horas de la tarde del martes se reportaban 50 914 clientes conectados y el resto dependía de la estabilidad del sistema, aunque en cualquier circunstancia se protegen servicios vitales como hospitales y abasto de agua.

El directivo explicó, asimismo, que el restablecimiento de los circuitos se realiza teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: los tiempos de afectación y cómo se va comportando el balance de la carga en los diferentes nodos de la provincia, porque lo importante es mantener la permanencia del sistema.

Por otra parte, dijo, ya se ha dado vitalidad a varios circuitos en todos los municipios, salvo en Fomento, que se alimenta desde Villa Clara —en este momento se hacen gestiones para alimentar la línea que abastece a ese municipio—, y La Sierpe, donde todavía no existen las condiciones para energizar la línea.

En el resto de las cabeceras municipales no todos los circuitos se han podido restablecer, porque se espera por el comportamiento del SEN, ya que al final del día la generación solar empieza a disminuir y faltan termoeléctricas por incorporar, entre ellas, las dos unidades de la “Carlos Manuel de Céspedes”, la No.1 de Felton y la No.3 de Renté, que deben empezar el proceso de arranque, pues de ello depende la recuperación de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Granma.