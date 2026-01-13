Accidente de tránsito en Holguín deja seis fallecidos y cinco lesionados (+fotos)

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de la fábrica Ernesto Che Guevara al impactar una camioneta contra un triciclo

En el hospital Dr. Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero se atendieron con prontitud y rigor a los lesionados. (Fotos: Redes sociales)

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este lunes en el municipio de Moa, provincia de Holguín, con un saldo preliminar de seis personas fallecidas y cinco lesionadas.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 4:00 p.m. en la carretera a Baracoa, en el tramo que conduce hacia la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara. Según los reportes iniciales, una camioneta impactó a un vehículo triciclo o “riquimbili” que realizaba transporte de pasajeros.

La colisión resultó en la muerte de cinco personas en el propio lugar de los hechos y de una sexta víctima en el Hospital Dr. Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero, donde fue trasladada.

Desde el momento de ocurrido el accidente vial, las máximas autoridades del municipio, del Ministerio del Interior, así como los cuerpos de rescate y salvamento de las industrias del níquel y el SIUM del territorio, acudieron al sitio, y realizaron las acciones pertinentes para la atención a los lesionados, y el reconocimiento y traslado de las víctimas fatales.

En el hospital Dr. Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero se activó el protocolo de respuesta para situaciones de emergencia por acciones masivos, y se atendieron con prontitud y rigor a los lesionados recibidos, tanto en Traumatología, como en Cuidados Especial del Cuerpo de Guardia.

Entre los cinco lesionados se encuentran ambos conductores de los vehículos implicados. Las autoridades sanitarias reportaron sus identidades y estados de salud:

Sandro Medina Oliveros, 52 años, vecino del Reparto Miraflores: Grave pero estable.

Yanet Rodríguez Reyes, 49 años, de Punta Gorda Arriba: Lesión en la cabeza pero estable.

Omar Breff Blanco, 58 años, del Reparto Armando Mestre (chofer del triciclo): Grave.

Liset Suárez Lovaina, 29 años, de Quemado del Negro: Lesiones no graves, estable.

Eroeldis Borges Alpajón, 23 años, de Cayó Grande de Yamanigüey: Grave estable.

Las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades como:

Andys William Mendoza Ferrer, 41 años, del Reparto Aeropuerto, Frank País.

Enoelio Borges Reyes, 50 años, natural de Moa, de Cayo Grande de Yamanigüey.

Maria Carla Noguera Despaigne, 19 años, de la Avenida Lenin, Reparto 26 de Julio.

Emmanuel Rodríguez Igarza, 23 años, de Punta Gorda Arriba.

Eloina Reyes González, 69 años, de Punta Gorda Arriba.

Liolvis Lofforte Alpajón, 33 años, de Cayo Grande de Yamanigüey.

Las causas del accidente son investigadas por las autoridades competentes.