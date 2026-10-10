Afectada operación del SEN en el oriente del país por disparo de la línea 220 kV

La información fue divulgada a través de canales oficiales de la empresa eléctrica

A las 12:46 p. m. de este sábado disparó la línea de transmisión Nuevitas-Tunas de 220 kV, lo que provocó una desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la zona oriental del país, según informó la Unión Eléctrica.

En su reporte diario la entidad informó la posibilidad de que en el horario de máxima demanda, la disponibilidad del SEN fuese de 1 250 MW, con una demanda máxima de 2 900 MW, lo que arrojaría un déficit de 1 650 MW.

En ese contexto, la UNE detalló que se pronostica una afectación de 1 680 MW en la noche del sábado.