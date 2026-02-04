Al parecer, Trump y Petro pasan página de tensiones

El cara a cara se concretó, pero para sorpresa de todos, el encuentro se celebró a puerta cerrada

El encuentro transitó por los caminos de la distensión. (Foto: PL)

Por las fotos publicadas, al parecer la reunión este martes en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, transitó por los caminos de la distensión.

El cara a cara se concretó, pero para sorpresa de todos, en especial la prensa, el encuentro se celebró a puerta cerrada.

Petro llegó a Washinton la víspera en una visita que, como dijeron los propios mandatarios en su momento, surgió a partir de una llamada telefónica entre ambos.

Los nexos de los dos países llegaron a tensarse a un punto máximo mientras escalaba la guerra de palabras y el peligro de una operación militar tras el ataque a gran escala que ordenó Trump en violación de la soberanía de Venezuela que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sobre Petro, el republicano sugirió incluso que podría ser el próximo y hasta le habían recovado la visa de Estados Unidos junto a varios de sus familiares.

Así que las conversaciones de este martes dan un giro de 180 grados en la postura de Trump hacia Petro y Colombia, aunque el ocupante del Despacho Oval ha exteriorizado que le han resultado incómodos los tonos de los mensajes semanas atrás respecto a la estrategia adoptada por su gobierno para cerrarle paso al tráfico de drogas.

Petro condenó la campaña de ataques en aguas internacionales a embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico y se pronunció contra el secuestro de Maduro.

La Presidencia de Colombia informó que la agenda del presidente incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.

Tras la reunión, Petro, dijo que recorrió el pasillo de los presidentes en la Casa Blanca junto a Trump. “Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño (la residencia presidencial de Colombia) hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?”, escribió en la red social X.

En un post del colombiano se ve una foto en la cual los dos jefes de estado se dan la mano, sonrientes, en el Despacho Oval y una dedicatoria del anfitrión que señala “Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia”.