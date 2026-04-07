Alarmante amenaza de Trump: «Toda una civilización morirá esta noche»

Trump proclamó, cuando apenas se desataba la guerra el pasado 28 de febrero, que Irán sería una “excursión a corto plazo”, pero camino al segundo mes de conflicto las señales lo contradicen

En su mensaje señaló: «No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra. (Foto: PL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público hoy un alarmante, amenazante y desafiante mensaje a Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz, de lo contrario «toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás».

«No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá», aseguró Trump, a quien aparentemente se le pasó, de momento, su deseo de obtener un Nobel de la Paz.

En su mensaje señaló: «No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso». «¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo», añadió.

Trump proclamó, cuando apenas se desataba la guerra el pasado 28 de febrero, que Irán sería una “excursión a corto plazo”, pero camino al segundo mes de conflicto las señales lo contradicen. El miércoles en un mensaje a la nación se refirió a la victoria de Estados Unidos y la destrucción de las capacidades militares de la República Islámica.

Un día después la defensa iraní le derribó en su territorio un caza de combate F-15 E estadounidense y tuvieron que desplegar un fuerte dispositivo para la búsqueda y rescate de uno de los dos pilotos eyectados. La operación logró el objetivo, pero el Pentágono perdió dos helicópteros y un avión de carga, según los informes.

Trump -que pretende devolver a Irán a la Edad de Piedra- ha reiterado en varias ocasiones sus ultimátum a Teherán, por el que exige la apertura del estrecho de Ormuz, vía fluvial por la cual circula el 20 por ciento del comercio mundial de petróleo.

El ocupante del Despacho Oval sigue alegando sin frenos que la nación musulmana puede ser arrasada en una noche, incluidos ataques contra «cada puente» y «cada central nuclear».

Tales amenazas condicionadas a la aceptación de sus exigencias, rechazadas por Teherán al considerarlas «irracionales» y «excesivas».

Mientras, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este martes que más de 14 millones de ciudadanos se han ofrecido como voluntarios para participar en la defensa del país, y expresó su disposición personal a sacrificarse por esa causa.

El domingo, Trump puso nueva fecha y hora a su ultimátum: «¡Martes, 20:00 horas, hora del Este!»

Una de las voces del movimiento conservador que se ha distanciado del presidente Trump por Irán, el periodista Tucker Carlson advirtió que «podría estallar una guerra nuclear mundial».

«Esto es una locura. Es difícil creer que haya que decir esto en voz alta, pero hay que hacerlo porque eso es hacia donde nos dirigimos», aseveró en su podcast al insistir «esa es la lógica de la escalada en esta guerra (…) a menos que alguien ponga freno de inmediato, vamos a acabar en un lugar que ni siquiera podemos imaginar, no solo Irán, sino nosotros y el resto del mundo».