Alcalde de Nueva York: Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra

«Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional», escribió el burgomaestre en su cuenta en X

Zohran Mamdani dijo también que el ataque constituye «una violación del derecho federal e internacional». (Foto: Internet)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó como un «acto de guerra» la agresión que la Administración de Donald Trump realizó sobre Venezuela la madrugada de este sábado.

«Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional», escribió el burgomaestre en su cuenta en X.

Para Mamdani, «esta flagrante búsqueda de un cambio de régimen no solo afecta a quienes residen en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluyendo a decenas de miles de venezolanos que consideran esta ciudad su hogar».

«Mi prioridad es su seguridad y la de todos los neoyorquinos, y mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo las directrices pertinentes», agregó.

Caracas exige «prueba de vida inmediata» de Maduro y su esposa

Mamdani también hizo referencia al secuestro, durante la agresión —que afectó a Caracas, además de a los estados de Miranda, La Guaira y Aragua—, del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores; señalando que fue informado sobre su «encarcelamiento planificado bajo custodia federal» en la ciudad de Nueva York.

Previamente, Trump anunció que ambos fueron trasladados «fuera del país». La detención fue confirmada posteriormente por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que exigió al Gobierno estadounidense que entreguen una «prueba de vida inmediata» de ambos.

La fiscal general del país norteamericano, Pamela Bondi, dijo que el mandatario venezolano y su esposa «pronto enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses».

«Gravísima agresión militar»

El Gobierno venezolano se pronunció este sábado luego del primer ataque aéreo, tildado como una «gravísima agresión militar».

«Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas», indica un comunicado oficial.

En el comunicado, Caracas advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación».

Pese a las presiones, Venezuela advirtió a EE.UU.: «No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un ‘cambio de régimen’, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores».

En medio de la situación, el mandatario venezolano ordenó la implementación del estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, con el propósito de «proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada».

«Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista», indica el comunicado. Del mismo modo, Caracas adelantó que acudirá ante el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU), el Secretario General de dicha organización, la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de países No Alineados (MNOAL) para exigir «la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense».