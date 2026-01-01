Amada: un proyecto que continúa cosechando logros

A casi un año del lanzamiento del avatar interactivo Amada, proyecto innovador del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, presume excelentes resultados; entre ellos, la participación en destacados eventos científicos nacionales e internacionales

Desde su lanzamiento, Amada mantiene presencia en todas las plataformas digitales. (Foto: Facebook)

El pasado 22 de febrero fue lanzado el avatar interactivo Amada, un proyecto innovador del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez desarrollado por un grupo de seis estudiantes de ese centro bajo la tutoría de la M. Sc. Mayelín López García, profesora de esa institución educativa.

Tras casi un año de puesta en marcha, el proyecto muestra excelentes resultados, entre los que sobresale la participación en destacados eventos científicos nacionales e internacionales, además de estar propuesto para convertirse en el Premio de Innovación Provincial del 2025.

“Entre nuestros principales resultados este año estuvo la obtención del Premio Relevante en el Evento Nacional de Sociedades Científicas Estudiantiles, ese galardón realmente nos impulsó y nos llevó a participar en otros eventos importantes que promueven el desarrollo de este proyecto a nivel internacional, como lo fue el Evento Internacional sobre Inteligencia Artificial en Educación, convocado por la Fundación María Paula Alonso de Ruiz Martínez, entidad que, desde hace 20 años contribuye al desarrollo de la educación en países de Iberoamérica”, precisó la profesora Mayelín López García.

También han tenido la oportunidad de participar en las celebraciones dedicadas al X aniversario de la Unión de Informáticos en Sancti Spíritus, diversas jornadas de formación digital enfocadas en el uso de la Inteligencia Artificial que realizan diferentes universidades del país, así como la IV Jornada de Ciberseguridad.

Asimismo, ya fue presentada la candidatura de Amada al IV Premio Iberoamericano de Innovación y Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Centros Educativos.

“Es muy importante para nosotros como universidad apoyar al talentoso grupo de jóvenes que están detrás del avatar interactivo Amada, un proyecto novedoso e innovador que nos deslumbró desde el primer momento, y está en proceso de revisión pues podría convertirse en Premio Provincial de Innovación este año”, concluyó el Doctor en Ciencias Andel Pérez González, profesor titular de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) y jefe del proyecto de investigación territorial Desarrollo del Talento para el Estudio de las Ciencias Exactas y Naturales para estudiantes del IPVCE Eusebio Olivera.