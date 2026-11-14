Apagones frenan funcionamiento del somatón de vehículos en Sancti Spíritus

A escasas semanas de concluir el año, la planta de revisión técnica se debate entre la falta de electricidad y de combustible para garantizar su quehacer

Solo unos pocos carros de la provincia acuden diariamente a la planta. (Foto: Facebook)

Para la planta de revisión de carros de Sancti Spíritus desarrollar su labor habitual se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza.

Atrás quedaron las prioridades que mantenían con servicio eléctrico el centro en horas de la mañana y ahora resulta obligatorio lidiar con los horarios de apagones.

Días enteros de desconexión afectan el desempeño del único centro de su tipo de la provincia, al cual deben asistir los medios de transporte de empresas y organismos del Estado de todos los municipios espirituanos, así como los porteadores privados que trasladan cargas o pasajeros.

A esas dificultades se suma la falta de comunicación telefónica, pues, a raíz del robo de uno de los paneles solares en el gabinete telefónico ubicado en las inmediaciones de la zona de Rancho Hatuey, los clientes anclados al mismo solo reciben la señal cuando hay electricidad.

Escambray indaga por el funcionamiento de la Planta de Revisión Centro Sancti Spíritus, subordinada al Ministerio de Transporte, teniendo como premisa que falta poco más de un mes para que finalice el 2026 y cada vez son menos los carros que pueden someterse a dicho examen.

Para Javier Echemendía Martínez, supervisor que se encarga del control de todo el proceso tecnológico y atiende a los especialistas vinculados al mismo, es notable la disminución del número de vehículos. “En ocasiones, si ponen la electricidad al menos tres horas durante la mañana, atendemos a unos 20 clientes, cuando el promedio diario, en épocas normales, era de 80 o más.

“Pero no solo la falta de fluido eléctrico nos afecta; también, debido a la situación con el combustible, muchos choferes plantean que su entidad no les garantiza acudir a la revisión técnica. Igualmente, alegan que, si se lo asignaran, entonces corren el riesgo de asistir y perder el viaje por falta de electricidad. A ello se une que lo estipulado en las empresas y organismos es dar el diésel o la gasolina al carro que ya tenga aprobado el llamado somatón.

“Pero lo más grave es la falta de fluido eléctrico, porque nuestros equipos dependen de energía para poder funcionar; no obstante, estamos dispuestos a trabajar desde que nos restablecen el servicio, siempre y cuando sea en el horario diurno de lunes a viernes. Esta es una planta que funciona para toda la provincia, incluso si hay algún vehículo de otras partes del país en el territorio y su entidad tiene contratos con nosotros pueden realizar su inspección en este centro”, aclara el supervisor.

La falta de electricidad y de combustible incide en la baja concurrencia de los clientes estatales o privados. (Foto: Rosa Blanco/ Escambray)

UNA LÍNEA MODERNA Y DIGITALIZADA

Con dos años de experiencia en su labor como especialista en la línea de revisión, Yunelkis Brito Fernández explica que su función específica es someter al vehículo a un examen integral. Primero se le hace la prueba de frenos y, luego, la comprobación a la dirección, los amortiguadores y el sistema de luces; en fin, todas las partes que determinan el buen funcionamiento del mismo.

Brito Fernández explica: “Cada medio de transporte estará pasando por la línea de revisión hasta que apruebe y salga apto para circular, pero si dentro de un término de 72 horas, a partir de la primera visita a la planta, el cliente resuelve el problema señalado, puede acudir nuevamente y no se le contemplan las partes que fueron supervisadas y calificadas de bien, sino las otras.

“Este un trabajo de mucho rigor, porque el resultado está en dependencia de la calidad con que se efectúe el chequeo al carro; por ejemplo, un vehículo que salga aprobado y en cuestiones de horas presente dificultades técnicas u ocasione un accidente, pone en tela de juicio el rigor de la revisión y el prestigio de esta planta, además del riesgo que ello implica”.

El sistema de revisión es totalmente automatizado. (Foto: Rosa Blanco/ Escambray)

Igualmente consagrado a su labor se muestra Yander Quintana Pérez, el informático de la planta.

“Todo lo que se hace aquí se sustenta en la informática; desde las pruebas que se realizan a los carros, hasta las operaciones contables y demás procesos dependen del uso de computadoras para su realización, pero también contamos con un sistema wifi que nos permite ver en vivo y en directo cada detalle del proceso de revisión.

“Nuestra línea funciona con una tecnología de punta y ofrece en tiempo real toda la información del vehículo, incluida la foto, número del motor, de la carrocería, es decir, todo. Esto es así a nivel de país y si el director nacional, por ejemplo, quiere ver lo que se está haciendo en Sancti Spíritus, entonces se conecta a la red y puede comprobarlo”.

En la Planta de Revisión Técnica de la provincia, situada en la zona de El Chambelón, prevalece un ambiente de orden, limpieza y disciplina. Cada carro estatal debe acudir con un representante o tramitador, encargado de todo el procedimiento antes de que el mismo pase al proceso de revisión, pero aún no se avizora una solución para las dificultades que frenan su desempeño.